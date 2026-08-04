"Ахмат" снарядом с надписью "За Геленджик" нанес удар по позициям ВСУ

БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Военнослужащий расчета гаубицы Д-30 группы "Пресса" Спецназа "Ахмат" с позывным Алмаз рассказал РИА Новости, что артиллерийским снарядом с надписью "За Геленджик" был нанесен удар по позициям ВСУ на сумском направлении.

"ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать наших граждан. Террористический режим Киева будет побежден. Всем добра, победа будет за нами", — сказал военнослужащий.