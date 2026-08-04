Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» Спецназа «Ахмат» с позывным Алмаз сообщил о нанесении удара по позициям ВСУ на сумском направлении артиллерийским снарядом с надписью «За Геленджик».
- Военнослужащий заявил, что ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооруженные силы России продолжат выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать граждан.
БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Военнослужащий расчета гаубицы Д-30 группы "Пресса" Спецназа "Ахмат" с позывным Алмаз рассказал РИА Новости, что артиллерийским снарядом с надписью "За Геленджик" был нанесен удар по позициям ВСУ на сумском направлении.
"ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать наших граждан. Террористический режим Киева будет побежден. Всем добра, победа будет за нами", — сказал военнослужащий.
Кадры работы расчета гаубицы Д-30 подразделения есть в распоряжении РИА Новости.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил о госпитализации 21 пострадавшего, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.