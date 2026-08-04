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Агрозабег состоится в рамках "Дня поля Московской области" - РИА Новости, 04.08.2026
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Новости Подмосковья
 
16:12 04.08.2026
Агрозабег состоится в рамках "Дня поля Московской области"

Агрозабег на 5 км проведут в "День поля Московской области – 2026"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастник марафона
Участник марафона - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В "День поля Московской области – 2026" в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа пройдет агрозабег на пять километров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие состоится 7 августа. Агрозабег начнется в 17:30. На старт выйдет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.
"Подмосковье – это про сельское хозяйство, здоровый образ жизни, движение и активное общество. А значит, самое время объединить спорт и аграрную тему. Такие события, как „День поля“, отлично показывают: труд на земле – это тоже про силу, выносливость и настоящий командный дух", – отметил Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Участие в забеге – бесплатное, чтобы присоединиться к нему, нужно иметь медсправку. Событие поддерживают фермеры, сельхозтоваропроизводители и переработчики региона.
Также с 9:00 до 18:30 гостей ждут экспозиции с новейшими решениями для сельского хозяйства, дегустации и знакомство с продукцией местных производителей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)агропродукция
 
 
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