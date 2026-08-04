Агрозабег состоится в рамках "Дня поля Московской области"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В "День поля Московской области – 2026" в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа пройдет агрозабег на пять километров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие состоится 7 августа. Агрозабег начнется в 17:30. На старт выйдет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.

"Подмосковье – это про сельское хозяйство, здоровый образ жизни, движение и активное общество. А значит, самое время объединить спорт и аграрную тему. Такие события, как „День поля“, отлично показывают: труд на земле – это тоже про силу, выносливость и настоящий командный дух", – отметил Мосин, его слова приводит пресс-служба.

Участие в забеге – бесплатное, чтобы присоединиться к нему, нужно иметь медсправку. Событие поддерживают фермеры, сельхозтоваропроизводители и переработчики региона.