Агент Киева, печатавший детали дронов, дает признательные показания

"В настоящее время задержанный дает признательные показания", - сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ.

Отмечается, что житель крымского Красноперекопска, уроженец Херсонской области 1993 года рождения в мессенджере Telegram был завербован сотрудником СБУ и по его указанию собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.