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Агент Киева, печатавший детали дронов, дает признательные показания - РИА Новости, 04.08.2026
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12:15 04.08.2026 (обновлено: 12:57 04.08.2026)
Агент Киева, печатавший детали дронов, дает признательные показания

Печатавший детали БПЛА по заданию СБУ житель Крыма дает признательные показания

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Крыма задержали по подозрению в изготовлении деталей для беспилотников по заданию СБУ.
  • Задержанный дает признательные показания.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанный житель Крыма, по заданию СБУ печатавший детали беспилотников для их сборки, дает признательные показания, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
«
"В настоящее время задержанный дает признательные показания", - сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ.
По информации ФСБ, задержан житель Крыма, который по заданию СБУ печатал на 3D-принтерах отдельные составляющие элементов беспилотников, а также собирал дроны, в том числе оборудованные устройствами для автоматического сброса боеприпасов. У него изъято 4 ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, свыше 200 комплектующих, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны и др.
Отмечается, что житель крымского Красноперекопска, уроженец Херсонской области 1993 года рождения в мессенджере Telegram был завербован сотрудником СБУ и по его указанию собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.
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