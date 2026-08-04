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Задержанный агент Киева рассказал о задании, полученном от кураторов - РИА Новости, 04.08.2026
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10:16 04.08.2026 (обновлено: 10:22 04.08.2026)
Задержанный агент Киева рассказал о задании, полученном от кураторов

ФСБ: агент Киева с подельником должен был фотографировать объекты ПВО в Крыму

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе задержали двух граждан РФ, которые осуществляли диверсионно-террористическую деятельность по заданию спецслужб Украины.
  • Задержанный агент военной разведки Украины рассказал, что со своим подельником должен был фотографировать объекты ПВО в Крыму.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанный агент военной разведки Украины рассказал, что со своим подельником должен был фотографировать объекты ПВО в Крыму, следует из видео ЦОС ФСБ.
В Севастополе задержаны двое граждан РФ, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли диверсионно-террористическую деятельность на территории Крыма.
"Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать фотографировать ПВО, посмотреть, оцеплена она или туда есть свободный въезд", - сказал задержанный.
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