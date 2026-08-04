Задержанный агент Киева рассказал о задании, полученном от кураторов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе задержали двух граждан РФ, которые осуществляли диверсионно-террористическую деятельность по заданию спецслужб Украины.
- Задержанный агент военной разведки Украины рассказал, что со своим подельником должен был фотографировать объекты ПВО в Крыму.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанный агент военной разведки Украины рассказал, что со своим подельником должен был фотографировать объекты ПВО в Крыму, следует из видео ЦОС ФСБ.
В Севастополе задержаны двое граждан РФ, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли диверсионно-террористическую деятельность на территории Крыма.
"Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать фотографировать ПВО, посмотреть, оцеплена она или туда есть свободный въезд", - сказал задержанный.