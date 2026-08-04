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АЭС "Пакш" в Венгрии оказалась на грани полного отключения из-за жары - РИА Новости, 04.08.2026
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10:48 04.08.2026 (обновлено: 12:13 04.08.2026)
АЭС "Пакш" в Венгрии оказалась на грани полного отключения из-за жары

Мадьяр: АЭС "Пакш" ночью во вторник была на грани полного отключения

© REUTERS / Bernadett SzaboОбмелевший Дунай в районе АЭС Пакш в Венгрии
Обмелевший Дунай в районе АЭС Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Обмелевший Дунай в районе АЭС Пакш в Венгрии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АЭС "Пакш" в Венгрии оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае.
  • К утру уровень воды в реке поднялся, что позволило безопасно продолжить работу последней турбины станции.
  • Правительство Венгрии ввело третий, самый высокий уровень опасности из-за экстремальной жары.
БУДАПЕШТ, 4 авг — РИА Новости. Минувшей ночью АЭС "Пакш" оказалась на грани полной остановки из-за критического снижения уровня воды в Дунае, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
1:30 мы оставались в паре миллиметров от полного отключения электростанции "Пакш", но падение уровня воды прекратилось, к утру он вырос на полтора сантиметра. Сейчас последняя турбина работает безопасно", — написал он в соцсети Facebook*.
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Премьер добавил, что лично отправляется на станцию. По его словам, на этой неделе ожидается чрезвычайная жара, а 5 августа температура может превысить 42 градуса и установить абсолютный рекорд.
На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае вынудило снизить мощность АЭС "Пакш", а позже — начать остановку одного из них. Мадьяр предупреждал, что возможно и полное отключение станции.
В конце июля в Венгрии ввели третий, самый высокий уровень опасности из-за экстремальной жары.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияДунай (река)РоссияПетер МадьярАЭС "Пакш"
 
 
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