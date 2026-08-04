АЭС "Пакш" в Венгрии оказалась на грани полного отключения из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ АЭС "Пакш" в Венгрии оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае.

К утру уровень воды в реке поднялся, что позволило безопасно продолжить работу последней турбины станции.

Правительство Венгрии ввело третий, самый высокий уровень опасности из-за экстремальной жары.

БУДАПЕШТ, 4 авг — РИА Новости. Минувшей ночью АЭС "Пакш" оказалась на грани полной остановки из-за критического снижения уровня воды в Дунае, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"В 1:30 мы оставались в паре миллиметров от полного отключения электростанции "Пакш", но падение уровня воды прекратилось, к утру он вырос на полтора сантиметра. Сейчас последняя турбина работает безопасно", — написал он в соцсети Facebook*.

Премьер добавил, что лично отправляется на станцию. По его словам, на этой неделе ожидается чрезвычайная жара, а 5 августа температура может превысить 42 градуса и установить абсолютный рекорд.

На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае вынудило снизить мощность АЭС "Пакш", а позже — начать остановку одного из них. Мадьяр предупреждал, что возможно и полное отключение станции.

В конце июля в Венгрии ввели третий, самый высокий уровень опасности из-за экстремальной жары.