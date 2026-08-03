В Московском зоопарке родились птенцы полярной совы

"После длительных ухаживаний самка садится на яйца и не покидает их до тех пор, пока птенцы не вылупятся и не опушатся. Инкубация яиц длится 32–34 дня, при этом гнезд полярные совы не строят - яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом", - рассказала Акулова, слова которой приводятся в сообщении.

Уточняется, что у полярных сов - жителей арктического пояса - брачный сезон начинается позже, чем у других хищных птиц центра, например, у белоголовых орланов. Когда у этих пернатых появляются птенцы, полярные совы только приступают к ухаживаниям. Как и многие арктические жители, полярные совы кочуют и в дикой природе зимой перемещаются из тундры в лесотундру. В зоопарке это единственные совы, которых можно увидеть активными днем.