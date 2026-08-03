В Московском зоопарке родились птенцы полярной совы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет два птенца полярной совы.
- Это первое потомство живущей в центре пары полярных сов.
- Полярные совы активно заботятся о потомстве, при этом самка согревает яйца своим телом в течение 32–34 дней инкубации.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это первое потомство живущей в центре пары сов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры. Их уже можно увидеть во время прогулок и экскурсий. Это первое потомство живущей в центре пары полярных сов", - говорится в сообщении.
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Как отметила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова, у полярных сов оба родителя активно заботятся о потомстве.
"После длительных ухаживаний самка садится на яйца и не покидает их до тех пор, пока птенцы не вылупятся и не опушатся. Инкубация яиц длится 32–34 дня, при этом гнезд полярные совы не строят - яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом", - рассказала Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что у полярных сов - жителей арктического пояса - брачный сезон начинается позже, чем у других хищных птиц центра, например, у белоголовых орланов. Когда у этих пернатых появляются птенцы, полярные совы только приступают к ухаживаниям. Как и многие арктические жители, полярные совы кочуют и в дикой природе зимой перемещаются из тундры в лесотундру. В зоопарке это единственные совы, которых можно увидеть активными днем.
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