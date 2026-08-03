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Мэр испанского анклава призвал ввести нейтральную зону на границе с Марокко - РИА Новости, 03.08.2026
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15:28 03.08.2026

Мэр испанского анклава призвал ввести нейтральную зону на границе с Марокко

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко в Сеуте
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис призвал потребовать от Марокко ввести 500-метровую нейтральную зону на границе с Сеутой и Мелильей.
  • По его словам, это необходимо для лучшей защиты границ Сеуты и Мелильи.
СЕУТА (Испания), 3 авг – РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис призвал потребовать от Марокко ввести 500-метровую нейтральную зону на границе с Сеутой и Мелильей.
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"Необходимо потребовать от Марокко восстановить эту нейтральную зону в 500 метров", - сказал он, выступая перед журналистами, его выступление транслировали испанские СМИ.
По словам Имброды, после случившегося необходимо провести оценку ситуации и перейти к требованиям. Он заявил, что нейтральная зона необходима для лучшей защиты границ Сеуты и Мелильи.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту.
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