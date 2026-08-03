Мэр испанского анклава призвал ввести нейтральную зону на границе с Марокко

СЕУТА (Испания), 3 авг – РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис призвал потребовать от Марокко ввести 500-метровую нейтральную зону на границе с Сеутой и Мелильей.

"Необходимо потребовать от Марокко восстановить эту нейтральную зону в 500 метров", - сказал он, выступая перед журналистами, его выступление транслировали испанские СМИ.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту.