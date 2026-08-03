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В Саратове жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения дома - РИА Новости, 03.08.2026
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11:25 03.08.2026
В Саратове жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения дома

В Саратове жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения аварийного дома

© Прокуратура Саратовской области/MAXМомент обрушения стен в аварийном доме на улице Крымской в Саратове
Момент обрушения стен в аварийном доме на улице Крымской в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Прокуратура Саратовской области/MAX
Момент обрушения стен в аварийном доме на улице Крымской в Саратове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В доме №3 по улице Крымская в Саратове произошло обрушение пятого и шестого подъездов 31 июля, никто не пострадал.
  • Жильцы трех квартир остаются в пункте временного размещения, остальные вернулись в свои квартиры, так как помещения признаны безопасными для проживания.
  • Демонтаж частично обрушившихся подъездов выполнен на 30%, также расследуется уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества.
САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Жильцы трех квартир дома №3 по улице Крымская в Саратове остаются в пункте временного размещения после обрушения части аварийного дома в пятницу, остальные вернулись в свои квартиры, сообщил глава города Игорь Молчанов.
Обрушение пятого и шестого подъездов в доме №3 по улице Крымская в Саратове произошло 31 июля. Никто не пострадал. Стена рухнула по всей высоте здания. В октябре 2025 года в аварийном доме, который пока расселен частично, уже обрушалась часть стены на первом этаже. Тогда эвакуировали 38 человек.
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"На сегодняшний день в пункте временного размещения остаются жильцы трех квартир – для них организовано трехразовое горячее питание. Жильцы подъездов №1-3 в полном составе вернулись в свои квартиры: по результатам обследования специализированной организацией эти помещения признаны безопасными для проживания", - написал глава города в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что демонтаж частично обрушившихся подъездов, который начали в выходные, выполнен на 30%.
Ранее в СУСК РФ по Саратовской области рассказали, что расследуется уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками коммерческой организации по части 1 статьи 238 УК РФ. Следователи выяснили, что в сентябре 2025 года в доме должны были провести противоаварийные работы, но из-за их ненадлежащего исполнения уже в октябре произошло частичное обрушение стены.
Дом был построен в 1957 году, в нем пять этажей и шесть подъездов. Пятиэтажку признали аварийной и подлежащей сносу в марте 2020 года, следует из постановления администрации Саратова. В документе прописано, что произвести отселение и снос дома нужно было до 14 февраля 2022 года.
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