В Саратове жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения дома

Краткий пересказ от РИА ИИ В доме №3 по улице Крымская в Саратове произошло обрушение пятого и шестого подъездов 31 июля, никто не пострадал.

Жильцы трех квартир остаются в пункте временного размещения, остальные вернулись в свои квартиры, так как помещения признаны безопасными для проживания.

Демонтаж частично обрушившихся подъездов выполнен на 30%, также расследуется уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества.

САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Жильцы трех квартир дома №3 по улице Крымская в Саратове остаются в пункте временного размещения после обрушения части аварийного дома в пятницу, остальные вернулись в свои квартиры, сообщил глава города Игорь Молчанов.

Обрушение пятого и шестого подъездов в доме №3 по улице Крымская Саратове произошло 31 июля. Никто не пострадал. Стена рухнула по всей высоте здания. В октябре 2025 года в аварийном доме, который пока расселен частично, уже обрушалась часть стены на первом этаже. Тогда эвакуировали 38 человек.

"На сегодняшний день в пункте временного размещения остаются жильцы трех квартир – для них организовано трехразовое горячее питание. Жильцы подъездов №1-3 в полном составе вернулись в свои квартиры: по результатам обследования специализированной организацией эти помещения признаны безопасными для проживания", - написал глава города в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что демонтаж частично обрушившихся подъездов, который начали в выходные, выполнен на 30%.

Ранее в СУСК РФ по Саратовской области рассказали, что расследуется уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками коммерческой организации по части 1 статьи 238 УК РФ. Следователи выяснили, что в сентябре 2025 года в доме должны были провести противоаварийные работы, но из-за их ненадлежащего исполнения уже в октябре произошло частичное обрушение стены.