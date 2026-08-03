Синоптик рассказала, где в России ожидается сильная жара до 36 градусов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Температура воздуха поднимется до 35-36 градусов в центральных и южных округах Красноярского края, в Тыве, в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она добавила, что, помимо этого, на юге Сибири температура будет выше нормы на семь градусов. "Жара ожидается от +30 до +35 градусов в дневное время", - отметила Паршина.