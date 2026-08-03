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Синоптик рассказала, где в России ожидается сильная жара до 36 градусов - РИА Новости, 03.08.2026
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19:05 03.08.2026
Синоптик рассказала, где в России ожидается сильная жара до 36 градусов

Синоптик Паршина: жара до 36 градусов ожидается в Красноярском крае

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина в одном из парков
Женщина в одном из парков - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина в одном из парков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Тыве ожидается жара до +35 градусов.
  • С 4 по 6 августа в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях прогнозируется жара до +36 градусов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Температура воздуха поднимется до 35-36 градусов в центральных и южных округах Красноярского края, в Тыве, в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"С 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Тыве будет сильная жара до +35 градусов, а с 4 по 6 августа в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях сильная жара до +36 градусов", - рассказала синоптик.
Она добавила, что, помимо этого, на юге Сибири температура будет выше нормы на семь градусов. "Жара ожидается от +30 до +35 градусов в дневное время", - отметила Паршина.
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Красноярский крайРеспублика ТываКурская областьЛюдмила ПаршинаГидрометцентрОбщество
 
 
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