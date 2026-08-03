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Синоптик рассказала, когда в Москве наступит пик жары - РИА Новости, 03.08.2026
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17:19 03.08.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве наступит пик жары

Синоптик Позднякова: пик жары в Москве придется на четверг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жара в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик жары в Москве придется на четверг, температура поднимется до +27–29 градусов.
  • Со среды или вторника будет звучать предупреждение о жаркой погоде: будет сухо и солнечно.
  • Во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, но температура останется высокой.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пик жары на этой неделе в Москве придется на четверг, температура воздуха в этот день поднимется до плюс 27-29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня ослабление жары, но в последующие дни прохладный воздух будет прогреваться, потому что у нас будет много солнца, осадков не ожидается. К четвергу температура вновь повысится до плюс 27 - плюс 29 градусов. Это уже категория "жаркая погода" в Москве", - рассказала синоптик.
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Позднякова уточнила, что со среды или даже вторника будет звучать предупреждение о жаркой погоде: будет сухо и солнечно.
Она отметила, что четверг может стать самым теплым днем этой недели. При этом во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, однако температура воздуха по-прежнему останется высокой.
"Минимальная температура в ночное время составит плюс 13 - плюс 18 градусов, дневная температура ожидается до плюс 24 - плюс 29 градусов до конца рабочей недели. Это выше нормы на пару градусов. Так что лето еще будет радовать нас и солнцем, и освежающими дождями", - заключила Позднякова.
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