Синоптик рассказала, когда в Москве наступит пик жары

Краткий пересказ от РИА ИИ Пик жары в Москве придется на четверг, температура поднимется до +27–29 градусов.

Со среды или вторника будет звучать предупреждение о жаркой погоде: будет сухо и солнечно.

Во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, но температура останется высокой.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пик жары на этой неделе в Москве придется на четверг, температура воздуха в этот день поднимется до плюс 27-29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня ослабление жары, но в последующие дни прохладный воздух будет прогреваться, потому что у нас будет много солнца, осадков не ожидается. К четвергу температура вновь повысится до плюс 27 - плюс 29 градусов. Это уже категория "жаркая погода" в Москве", - рассказала синоптик.

Позднякова уточнила, что со среды или даже вторника будет звучать предупреждение о жаркой погоде: будет сухо и солнечно.

Она отметила, что четверг может стать самым теплым днем этой недели. При этом во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, однако температура воздуха по-прежнему останется высокой.