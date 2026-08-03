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Экономист связал проблемы европейской энергетики с обмелением рек - РИА Новости, 03.08.2026
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14:54 03.08.2026 (обновлено: 14:58 03.08.2026)
Экономист связал проблемы европейской энергетики с обмелением рек

Юшков: жара и обмеление рек привели к проблемам в европейской энергетике

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара и обмеление рек привели к проблемам в энергетике Европы.
  • Из-за высокой температуры воды и обмеления естественных водоемов сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, а некоторые АЭС останавливаются.
  • Знойная погода негативно повлияла на ветряную энергетику, а солнечные панели дают сбои из-за перегрева аккумуляторов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аномальная жара и обмеление рек привели к проблемам в энергетике Европы, включая остановку атомных станций, считает экономист, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, или АЭС вовсе останавливаются. Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов", – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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По словам эксперта, венгерская станция "Пакш" приостановит работу именно по этим причинам. Он также добавил, что из-за маловодья снижается выработка и на ГЭС. Знойная безветренная погода ударила по ветряной энергетике, а солнечные панели дают сбои из-за перегрева аккумуляторов, отметил Юшков. Обмеление крупных рек осложнило речные перевозки, например, доставку угля, подчеркнул специалист.
В середине июля из-за сильного обмеления реки у набережной Буды из воды выступил "камень голода" - скальный выступ, со Средних веков предвещавший, по мнению жителей, голодный год из-за засухи, передавал корреспондент РИА Новости.
Венгерские синоптики объясняют сложившуюся ситуацию очень сухими весной и первой половиной лета в верховьях Дуная, сильной жарой в Европе, недостатком воды в Альпах, где река берет начало, и низким стоком на всем протяжении Дуная.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Апеннины накрыла уже третья волна зноя.
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