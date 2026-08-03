Экономист связал проблемы европейской энергетики с обмелением рек

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномальная жара и обмеление рек привели к проблемам в энергетике Европы.

Из-за высокой температуры воды и обмеления естественных водоемов сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, а некоторые АЭС останавливаются.

Знойная погода негативно повлияла на ветряную энергетику, а солнечные панели дают сбои из-за перегрева аккумуляторов.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аномальная жара и обмеление рек привели к проблемам в энергетике Европы, включая остановку атомных станций, считает экономист, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, или АЭС вовсе останавливаются. Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов", – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД

По словам эксперта, венгерская станция "Пакш" приостановит работу именно по этим причинам. Он также добавил, что из-за маловодья снижается выработка и на ГЭС. Знойная безветренная погода ударила по ветряной энергетике, а солнечные панели дают сбои из-за перегрева аккумуляторов, отметил Юшков. Обмеление крупных рек осложнило речные перевозки, например, доставку угля, подчеркнул специалист.

В середине июля из-за сильного обмеления реки у набережной Буды из воды выступил "камень голода" - скальный выступ, со Средних веков предвещавший, по мнению жителей, голодный год из-за засухи, передавал корреспондент РИА Новости.

Венгерские синоптики объясняют сложившуюся ситуацию очень сухими весной и первой половиной лета в верховьях Дуная , сильной жарой в Европе , недостатком воды в Альпах, где река берет начало, и низким стоком на всем протяжении Дуная.