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СМИ: в Британии из-за аномальной жары может начаться дефицит продовольствия - РИА Новости, 03.08.2026
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13:54 03.08.2026
СМИ: в Британии из-за аномальной жары может начаться дефицит продовольствия

Mirror: в Британии может начаться дефицит продовольствия из-за аномальной жары

© AP Photo / Alastair GrantЖара в Лондоне
Жара в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Жара в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Великобритании из-за аномальной жары и засухи может начаться дефицит продовольствия.
  • В некоторых районах Великобритании дождей не было больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы.
  • Глава Национального союза фермеров Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании принять экстренные меры и предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды.
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары, сообщило издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU).
"Фермеры, борющиеся за сохранение урожая в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затяжная засуха может привести к нехватке продовольствия в Великобритании", - пишет издание.
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Как говорится в статье, в некоторых районах Великобритании дождей не было уже больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы.
Глава NFU Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и "предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды", пишет Mirror.
В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.
Британское метеорологическое бюро сообщило, что на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В июне в Великобритании жара побила рекорд и поднялась выше 37 градусов. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
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