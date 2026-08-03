СМИ: в Британии из-за аномальной жары может начаться дефицит продовольствия

Краткий пересказ от РИА ИИ В Великобритании из-за аномальной жары и засухи может начаться дефицит продовольствия.

В некоторых районах Великобритании дождей не было больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы.

Глава Национального союза фермеров Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании принять экстренные меры и предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды.

ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары, сообщило издание Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары, сообщило издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU).

"Фермеры, борющиеся за сохранение урожая в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затяжная засуха может привести к нехватке продовольствия в Великобритании", - пишет издание.

Как говорится в статье, в некоторых районах Великобритании дождей не было уже больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы.

Глава NFU Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и "предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды", пишет Mirror.

В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.