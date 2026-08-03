СМИ: в Британии из-за аномальной жары может начаться дефицит продовольствия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великобритании из-за аномальной жары и засухи может начаться дефицит продовольствия.
- В некоторых районах Великобритании дождей не было больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы.
- Глава Национального союза фермеров Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании принять экстренные меры и предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды.
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары, сообщило издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU).
"Фермеры, борющиеся за сохранение урожая в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затяжная засуха может привести к нехватке продовольствия в Великобритании", - пишет издание.
Как говорится в статье, в некоторых районах Великобритании дождей не было уже больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы.
Глава NFU Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и "предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды", пишет Mirror.
В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.
Британское метеорологическое бюро сообщило, что на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В июне в Великобритании жара побила рекорд и поднялась выше 37 градусов. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.