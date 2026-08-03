"Устал слушать нытье Зеленского". Решение Трампа по Украине всполошило Сеть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Sankei Shimbun одобрили решение Дональда Трампа отказать Украине в предоставлении лицензий на производство ракет Patriot.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели Sankei Shimbun восторженно отреагировали на отказ Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.
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"Очевидно, США пришли к логичному выводу: передача Украине лицензий была бы подлинным безумием. Эта страна не заслуживает доверия. Даже во время боевых действий Киев умудряется заниматься контрабандой и сбывать на сторону оружие. Такой стране нельзя передавать лицензию. Полагаю, Трамп тогда согласился лишь потому, что устал слушать вечное нытье Зеленского, который умеет только требовать, но ничего не дает взамен", — написал один из комментаторов.
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"Вот что происходит, когда слепо принимаешь на веру весь тот бред, что несет Зеленский, и пишешь на этом зыбком основании статьи. Корпорация Lockheed, очевидно, выступила резко против передачи лицензии", — высказался другой.
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"Если технологии производства Patriot будут переданы Украине, очевидно, что коррумпированные политики, продажные чиновники и беспринципные инженеры тут же продадут их кому-то", — отметил еще один пользователь.
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"Да кто вообще в своем уме передаст кладезь секретной информации стране или командующему, которые до сих пор не могут искоренить коррупцию? Решение Трампа совершенно разумно. Было бы катастрофой, если бы информация просочилась на черный рынок", — заключили читатели.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot. При этом он отметил, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину.
Ранее глава Белого дома заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Соединенные Штаты Киеву такую лицензию. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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