"Устал слушать нытье Зеленского". Решение Трампа по Украине всполошило Сеть

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"Очевидно, США пришли к логичному выводу: передача Украине лицензий была бы подлинным безумием. Эта страна не заслуживает доверия. Даже во время боевых действий Киев умудряется заниматься контрабандой и сбывать на сторону оружие. Такой стране нельзя передавать лицензию. Полагаю, Трамп тогда согласился лишь потому, что устал слушать вечное нытье Зеленского, который умеет только требовать, но ничего не дает взамен", — написал один из комментаторов.