Экс-премьер Украины рассказал, что делает Зеленский, чтобы не потерять пост

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский предпринимает попытки не допустить проведения президентских выборов на территории Украины.

По словам Азарова, Зеленский боится потерять пост и поэтому устраивает масштабные кадровые перестановки и ведет борьбу по устранению политических конкурентов.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предпринимает все попытки, чтобы президентские выборы на территории Украины не состоялись, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, Зеленский боится потерять пост.

"Он (Зеленский - ред.) делает все, чтобы эти выборы не состоялись", - сказал Азаров , оценивая возможность досрочных выборов на Украине.

Именно поэтому, продолжил он, Зеленский устраивает масштабные кадровые перестановки и ведет борьбу по устранению политических конкурентов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.