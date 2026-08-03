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Экс-премьер Украины рассказал, что делает Зеленский, чтобы не потерять пост - РИА Новости, 03.08.2026
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04:32 03.08.2026 (обновлено: 12:03 03.08.2026)
Экс-премьер Украины рассказал, что делает Зеленский, чтобы не потерять пост

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский делает все, чтобы выборы не состоялись

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский предпринимает попытки не допустить проведения президентских выборов на территории Украины.
  • По словам Азарова, Зеленский боится потерять пост и поэтому устраивает масштабные кадровые перестановки и ведет борьбу по устранению политических конкурентов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предпринимает все попытки, чтобы президентские выборы на территории Украины не состоялись, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его словам, Зеленский боится потерять пост.
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"Он (Зеленский - ред.) делает все, чтобы эти выборы не состоялись", - сказал Азаров, оценивая возможность досрочных выборов на Украине.
Именно поэтому, продолжил он, Зеленский устраивает масштабные кадровые перестановки и ведет борьбу по устранению политических конкурентов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Новым премьером Украины стал экс-глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
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