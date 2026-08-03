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"Не тот, за кого себя выдает". Мендель раскрыла новые факты о Зеленском - РИА Новости, 03.08.2026
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01:15 03.08.2026
"Не тот, за кого себя выдает". Мендель раскрыла новые факты о Зеленском

Мендель назвала Зеленского главным выгодоприобретателем конфликта с Россией

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.
  • По словам Мендель, Зеленский остается у власти благодаря конфликту, а вокруг него крутятся компании, связанные с его приближенными и получающие миллиарды евро из ЕС.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.
"Зеленский <…> — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными и получающие миллиарды евро из ЕС. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много. <…> Причин (поддержки Зеленского западными лидерами. — Прим. ред.) несколько. Одна из них — политическая. Так, Макрон выделил миллиарды евро. Признать, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, навредило бы имиджу любого политика, согласившегося раздавать эти деньги", — отметила она.
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По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие украинцев к государству.
"Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство — это взаимное предательство. <…> Я каждый день смотрю на карты: мы теряем территорию, людей, экономику, демократию, будущее. <…> Украина бьет рекорды по числу погибших и раненых. Мы исчезаем. Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе", — заключила бывшая помощница главы киевского режима.
Мендель часто выступает с критикой в адрес Зеленского. Так, накануне она охарактеризовала свою родину как мафиозное государство из-за коррупционных скандалов, охвативших Украину при нем. Одним из таких инцидентов стало расследование НАБУ в ноябре прошлого года, когда оно предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. Одним из них оказался соратник главы киевского режима, бизнесмен Тимур Миндич, который сейчас находится в Израиле.
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