Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.

По словам Мендель, Зеленский остается у власти благодаря конфликту, а вокруг него крутятся компании, связанные с его приближенными и получающие миллиарды евро из ЕС.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Владимир Зеленский — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche

"Зеленский <…> — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными и получающие миллиарды евро из ЕС. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много. <…> Причин (поддержки Зеленского западными лидерами. — Прим. ред.) несколько. Одна из них — политическая. Так, Макрон выделил миллиарды евро. Признать, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, навредило бы имиджу любого политика, согласившегося раздавать эти деньги", — отметила она.

По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие украинцев к государству.

"Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство — это взаимное предательство. <…> Я каждый день смотрю на карты: мы теряем территорию, людей, экономику, демократию, будущее. <…> Украина бьет рекорды по числу погибших и раненых. Мы исчезаем. Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе", — заключила бывшая помощница главы киевского режима.