МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Погромы, стрельба и пустые обещания Зеленского — из-за принудительной мобилизации обстановка на Украине ухудшается с каждым днем. Однако Киев по-прежнему игнорирует произвол людоловов. Почему "бусификация" превратилась в нерешаемую проблему — в материале РИА Новости.

Выбора не осталось

В попытке спасти мужей от отправки на фронт три жительницы Днепропетровска получили травмы легкой и средней тяжести. Одной тэцэкашники распылили в лицо перцовый баллончик, второй переехали ногу колесом микроавтобуса, а в третью выстрелили из пистолета. Украинская мобилизация все больше напоминает гражданское противостояние, где обе стороны уже не сдерживают себя от жесткого насилия.

© Кадр видео из соцсетей Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину © Кадр видео из соцсетей Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину

Так, при попытке бусификации харьковчанин ранил сотрудника ТЦК ножом. Полиция смогла обезвредить украинца только выстрелом в ногу. На следующий день еще один мобилизованный нанес ножевое ранение военкому в Виннице. Третий мужчина зарезал врача-хирурга во время медкомиссии в Киеве.

"Точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута", — заключил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

В подавляющем большинстве случаев ТЦК задерживают людей без протоколов и полиции, что противоречит законам страны, отмечает правозащитник. Лишь десять процентов процедур проходит без нарушения норм. Регулярно используются наручники и перцовые баллончики, что также запрещено. Тем временем украинское общество превращается в суд Линча. Иного выбора не остается, ведь правовой реакции на действия людоловов нет.

Да и в целом шансов на юридическую защиту мало. Как заявила украинский адвокат Полина Марченко, мужчинам-юристам, пришедшим в ТЦК к клиентам, снимают отсрочку за пять минут, мобилизуют и самих отправляют в войска.

Камни против скалы

Все чаще вспышки жесткого сопротивления мобилизации происходят на западе Украины. Июльский бунт нескольких сотен жителей Львова против местного ТЦК стал даже темой репортажа западных СМИ.

Сперва ситуация выглядела вполне стандартной. Тэцэкашники на улице забрали одного молодого человека, а потом попытались задержать еще двоих. Это вызвало бурную реакцию толпы, которая вскоре перевернула и разбила автомобиль военкомов. Нашумевшую историю Зеленскому пришлось комментировать прессе, но ничего, кроме обвинений в адрес Минобороны, он высказать не смог.

© Фото : соцсети Стихийный бунт против ТЦК во Львове © Фото : соцсети Стихийный бунт против ТЦК во Львове

В беспорядках также участвовал ушедший в самоволку вэсэушник. Военного заподозрили в нападении на полицейского и отправили в СИЗО вместе с другими задержанными. Противостояние же горожан и львовского ТЦК тем не менее не окончено. На днях патруль военкомов и местные жители бросали друг в друга камни на одной из улиц города.

По официальным данным, всего число нападений на сотрудников ТЦК по всей стране выросло с пяти зарегистрированных случаев в 2022-м до 341 в 2025-м. Судя по количеству новостных сообщений, в этом году будет еще больше.

Настроения в обществе подогреваются репортажами о судьбе мобилизованных, тщательный медицинский осмотр которых не проводится. Так, в конце июня одно украинское издание писало, что в штурмовом полку ВСУ "Скала" за полгода зафиксировали среди новобранцев 26 небоевых потерь, возможно, вследствие издевательств и избиений.

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военнослужащие © AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военнослужащие

Чаще всего официальной причиной смерти указывали пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и прочие болезни. Родственники же утверждают, что гибель мобилизованных — следствие жестокого обращения. Как минимум трое военнослужащих подразделения задержаны за избиение сослуживцев.

Главная задача

На фоне обострения ситуации и кадровой чехарды в правительстве Государственное бюро расследований Украины вместе с Генштабом ВСУ решили проверить ТЦК. Обошли около сотни призывных пунктов в большинстве областей в поисках коррупции и фактов насилия. Рейд выглядел скорее как пиар-акция, а не реальная попытка что-то исправить.

Ведь до сих пор ни один высокопоставленный украинский чиновник не решился что-либо изменить. Лубинец утверждает, что убеждал последних трех министров обороны запретить силовые задержания, но никто на предложения не откликнулся. Тем не менее реформа ТЦК все еще стоит на повестке дня. Она была одной из главных задач, возложенных на уволенного Зеленским Михаила Федорова.

© AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве © AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве

Летом 2025-го глава киевского режима сам заявлял о необходимости решить проблему бусификации, де-факто признав, что это не миф, навязанный украинцам извне, а вполне конкретная общественная проблема.

И вот год спустя так ничего и не сделано. Зеленский вновь меняет министра обороны и говорит о том, что "нужно полностью уничтожить позорные моменты бусификации". Федоров скинул всю ответственность на бывшего главкома ВСУ Александра Сырского. Дескать, ТЦК — его компетенция, а без "реальных изменений в армии" ничего не исправить.

Украинские СМИ, ссылаясь на источник, присутствовавший на встрече Зеленского с фракцией "Слуга народа" в июле, пишут о желании главы киевского режима "навести порядок" в ТЦК, преследуя единственную цель — нарастить численность ВСУ осенью. Позже он сам это косвенно подтвердил, назвав мобилизацию "главным вызовом" и намекнув на ожидание неких "новых шагов" от военного командования.