Зеленский ввел санкции против компаний из России, Украины и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии.

Среди компаний, против которых введены санкции, — «Завод имени Морозова», «Оборонсталь», LaboratoryVS и другие.

Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и другие ограничения, действуют в течение 10 лет.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний из РФ, Украины и Белоруссии.

Киевский режим не раз вводил санкции против России , однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова , санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Согласно приложениям к указу, санкции вводятся против 23 компаний, в том числе против "Завода имени Морозова", акционерного общества "Оборонсталь", компании LaboratoryVS, торгового дома "Заволжский химический завод", общества с ограниченной ответственностью "БПЛА Урал", белорусского предприятия по производству и монтажу средств защиты от радиационного излучения "Тисса", и украинского предприятия "Бориславская нефтяная компания".

Также санкции введены против 20 физлиц - граждан РФ. Среди них гендиректор предприятия "Оборонсталь" Олег Титов, гендиректор холдинга "Эн+ Груп" Максим Соков.