Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против компаний из России, Украины и Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 03.08.2026 (обновлено: 22:45 03.08.2026)
Зеленский ввел санкции против компаний из России, Украины и Белоруссии

Зеленский ввел санкции против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии.
  • Среди компаний, против которых введены санкции, — «Завод имени Морозова», «Оборонсталь», LaboratoryVS и другие.
  • Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и другие ограничения, действуют в течение 10 лет.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний из РФ, Украины и Белоруссии.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Украина никогда не вступит в НАТО, заявил Залужный
Вчера, 22:27
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Согласно приложениям к указу, санкции вводятся против 23 компаний, в том числе против "Завода имени Морозова", акционерного общества "Оборонсталь", компании LaboratoryVS, торгового дома "Заволжский химический завод", общества с ограниченной ответственностью "БПЛА Урал", белорусского предприятия по производству и монтажу средств защиты от радиационного излучения "Тисса", и украинского предприятия "Бориславская нефтяная компания".
Также санкции введены против 20 физлиц - граждан РФ. Среди них гендиректор предприятия "Оборонсталь" Олег Титов, гендиректор холдинга "Эн+ Груп" Максим Соков.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
"Устал слушать нытье Зеленского". Решение Трампа по Украине всполошило Сеть
Вчера, 18:41
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала