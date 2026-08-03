Зеленский ввел санкции против компаний из России, Украины и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии.
- Среди компаний, против которых введены санкции, — «Завод имени Морозова», «Оборонсталь», LaboratoryVS и другие.
- Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и другие ограничения, действуют в течение 10 лет.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний из РФ, Украины и Белоруссии.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Согласно приложениям к указу, санкции вводятся против 23 компаний, в том числе против "Завода имени Морозова", акционерного общества "Оборонсталь", компании LaboratoryVS, торгового дома "Заволжский химический завод", общества с ограниченной ответственностью "БПЛА Урал", белорусского предприятия по производству и монтажу средств защиты от радиационного излучения "Тисса", и украинского предприятия "Бориславская нефтяная компания".
Также санкции введены против 20 физлиц - граждан РФ. Среди них гендиректор предприятия "Оборонсталь" Олег Титов, гендиректор холдинга "Эн+ Груп" Максим Соков.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет.