Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что у Владимира Путина есть прямой контакт с Дональдом Трампом, в отличие от Владимира Зеленского, который окружен советниками из европейских стран.

Она добавила, что именно из-за советников Зеленский не может определиться по мирному урегулированию.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский не может определиться по мирному урегулированию из-за множества советников из европейских стран, тогда как у президента РФ Владимира Путина есть прямой контакт с президентом США Дональдом Трампом, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон намерен в ближайшее время выяснить, есть ли возможность придать импульс урегулированию конфликта на Украине и возобновить переговоры между сторонами. При этом он отметил, что у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии.

"Там же куча европейских стран, которые по одиночке встречаются с Зеленским, и каждый ему что-то там в уши дует, по-другому не сказать. У него слишком много советчиков. А здесь-то напрямую президенты общаются. Владимир Владимирович выжидает, смотрит и наблюдает. А вот у Зеленского сто пятниц на неделе, он то с одним, то со вторым, то еще кто-то ему что-то скажет, поэтому ему надо самому определиться", - сказала Журова " Ленте.ру ".

По словам депутата, Трамп выступает в роли медиатора, а Путин выжидает и наблюдает за ситуацией. Журова также отметила, что переговоры можно возобновить на нейтральной территории, например в Минске, Стамбуле или Анкоридже, где позитивный процесс был начат, но потом затормозился.

"Провести такие переговоры или начать их процесс, возобновить их можно во многих городах. Если хотят нейтральные территории, это может быть тот же Минск, это может быть Стамбул, который все время предлагают, как площадку. Кто-то из европейских стран очень хочет, чтобы у них это прошло. Это может быть и какой-нибудь Анкоридж. Там вроде позитивно все начиналось, да, но как-то все заигралось", - заключила Журова.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.