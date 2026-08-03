Краткий пересказ от РИА ИИ Покупные мюсли, хлопья, растворимые каши и сладкие батончики содержат много сахара и мало клетчатки, поэтому их стоит дополнять фруктами или овощами, порекомендовал эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Илья Атрахов.

Бутерброды с колбасой и ветчиной, а также яичница с беконом и сосисками не являются полезными для завтрака из-за высокого содержания соли, скрытых жиров и канцерогенов.

Свежевыжатые соки и смузи могут вызывать дискомфорт из-за кислотности и концентрации фруктозы, а крепкий кофе на голодный желудок негативно влияет на самочувствие и водный баланс.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Покупные мюсли, хлопья, растворимые каши и сладкие батончики содержат много сахара и мало клетчатки, поэтому их стоит дополнять фруктами или овощами, порекомендовал эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Илья Атрахов.

"Есть ряд продуктов, которые традиционно воспринимаются как удобные варианты для завтрака, в частности, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Однако стоит учитывать, что они содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Это значит, что такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами", - сказал Атрахов "Ленте.ру"

По словам врача, бутерброды с колбасой и ветчиной, а также яичницу с беконом и сосисками сложно отнести к полезным утренним перекусам из-за большого количества соли, скрытых жиров и канцерогенов, которые повышают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.