В Москве девочек стали чаще называть в честь Афины

"С начала 2026 года имя Афина получила 81 девочка, что почти на 30% больше, чем годом ранее. За последние годы популярность имени стабильно растет: в 2025 году так назвали 128 девочек, в 2024-м — 131, а всего с 2019 года имя получили уже более 700 москвичек", — отметили в пресс-службе.