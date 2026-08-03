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В Москве девочек стали чаще называть в честь Афины - РИА Новости, 03.08.2026
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15:16 03.08.2026 (обновлено: 15:21 03.08.2026)
В Москве девочек стали чаще называть в честь Афины

В Москве новорожденных стали чаще называть в честь богини мудрости Афины

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Новорожденный ребенок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские родители выбирают для детей редкие имена, вдохновленные древнегреческой мифологией.
  • С начала 2026 года имя Афина получила 81 девочка, что почти на 30% больше, чем годом ранее.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московские родители продолжают выбирать для детей редкие имена по мотивам древнегреческой мифологии, в частности, девочек стали чаще называть в честь богини мудрости Афины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
В ЗАГС отметили, что в столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии.
"С начала 2026 года имя Афина получила 81 девочка, что почти на 30% больше, чем годом ранее. За последние годы популярность имени стабильно растет: в 2025 году так назвали 128 девочек, в 2024-м — 131, а всего с 2019 года имя получили уже более 700 москвичек", — отметили в пресс-службе.
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