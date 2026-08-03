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В Москве родились два ребенка с именем Одиссей в этом году - РИА Новости, 03.08.2026
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13:27 03.08.2026
В Москве родились два ребенка с именем Одиссей в этом году

ЗАГС: два Одиссея родились в Москве в этом году

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в 2026 году зарегистрированы рождения двух мальчиков с именем Одиссей, а также по одному ребенку с именами Дионис, Аид, Афродита и Гера.
  • В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Москве в этом году родились два Одиссея, а также Аид, Дионис, Афродита и Гера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
В ЗАГС отметили, что в столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии.
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"Среди мифологических имен встречаются Одиссей — в 2026 году так назвали двух мальчиков, а также Дионис, Аид, Афродита и Гера - по одному ребенку с каждым из этих имен. Еще более редкими остаются имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида, которые в разные годы также выбирали для новорожденных", - добавили в пресс-службе.
Фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" вышел в прокат в мире в июле и спровоцировал рост интереса аудитории к изучению древнегреческого языка и культуры. В России фильм Нолана не получал прокатное удостоверение в Минкультуры, но в конце июля он появился в афише ряда кинотеатров.
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