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Российская дипмиссия указала в МИД Швеции на нападения ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 03.08.2026
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19:53 03.08.2026
Российская дипмиссия указала в МИД Швеции на нападения ВСУ на ЗАЭС

Временный поверенный в делах России указал в МИД Швеции на нападения ВСУ на ЗАЭС

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временный поверенный в делах России был вызван в шведский МИД, где шведы осуществили демарш в связи с ударами российских Вооруженных сил по территории Украины.
  • В ходе беседы временный поверенный акцентировал внимание на нападениях ВСУ на Запорожскую АЭС и подчеркнул опасность подобных действий киевского режима.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временный поверенный в делах России в ходе беседы в МИД Швеции указал на непрекращающиеся нападения ВСУ на Запорожскую АЭС, заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме.
Временный поверенный в делах России в понедельник был вызван в шведский МИД, где шведы осуществили демарш в связи с ударами российских Вооруженных сил по территории Украины, уточнили в посольстве.
"Особо акцентировали внимание на непрекращающихся нападениях киевского режима на Запорожскую АЭС. Подчеркнули опасность, которую представляют подобные безответственные действия", - сообщили агентству в дипмиссии.
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В миреРоссияШвецияСтокгольм (город)Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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