Российская дипмиссия указала в МИД Швеции на нападения ВСУ на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временный поверенный в делах России был вызван в шведский МИД, где шведы осуществили демарш в связи с ударами российских Вооруженных сил по территории Украины.
- В ходе беседы временный поверенный акцентировал внимание на нападениях ВСУ на Запорожскую АЭС и подчеркнул опасность подобных действий киевского режима.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временный поверенный в делах России в ходе беседы в МИД Швеции указал на непрекращающиеся нападения ВСУ на Запорожскую АЭС, заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме.
"Особо акцентировали внимание на непрекращающихся нападениях киевского режима на Запорожскую АЭС. Подчеркнули опасность, которую представляют подобные безответственные действия", - сообщили агентству в дипмиссии.