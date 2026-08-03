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На ЗАЭС назвали минирование дорог попыткой нарушить работу станции - РИА Новости, 03.08.2026
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16:48 03.08.2026 (обновлено: 16:49 03.08.2026)
На ЗАЭС назвали минирование дорог попыткой нарушить работу станции

ЗАЭС: минирование дорог является попыткой нарушить работу атомной станции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ дистанционно заминировали дороги Энергодара, в результате чего пострадали четыре сотрудника ЗАЭС, два из них в тяжелом состоянии.
  • Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что использование беспилотников для минирования дорог создает опасность для работников станции, экстренных служб и жителей города.
  • Персонал Запорожской АЭС продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая контроль всех параметров безопасности станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Дистанционное минирование дорог у Запорожской АЭС направлено против мирного населения и жизненно важной инфраструктуры, оно является попыткой нарушить работу станции, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
В понедельник пресс-служба сообщала, что ВСУ дистанционно заминировали дороги Энергодара, в результате чего пострадали четыре сотрудника ЗАЭС, два из них в тяжелом состоянии. До этого глава Энергодара Максим Пухов рассказал, что всего от подрыва мин пострадали шесть человек, они госпитализированы.
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"Использование беспилотников для минирования дорог означает, что в зону смертельной опасности превращаются обычные маршруты, которыми ежедневно пользуются работники станции, экстренные службы и жители города", - говорится в сообщении.
Пресс-служба обратила внимание, что жертвой такой атаки может стать любой гражданский автомобиль, мотоцикл или велосипед.
"Подобные действия направлены не против военных объектов, а против мирного населения и жизненно важной инфраструктуры. Это очередная попытка посеять страх, нарушить работу крупнейшего энергетического объекта и дестабилизировать жизнь Энергодара", - отмечается в сообщении.
Несмотря на продолжающиеся угрозы, персонал Запорожской АЭС продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая контроль всех параметров безопасности станции, уточнили на станции.
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