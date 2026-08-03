Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при подрыве на минах, установленных ВСУ

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"Сегодня ночью ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществили дистанционное минирование автомобильных дорог в промышленной зоне и на въезде в Энергодар. В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС - представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха", - говорится в сообщении пресс-службы.