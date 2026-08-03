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Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при подрыве на минах, установленных ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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16:21 03.08.2026 (обновлено: 16:31 03.08.2026)
Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при подрыве на минах, установленных ВСУ

ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодара, пострадали 4 сотрудника ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ дистанционно заминировали дороги в промышленной зоне и на въезде в Энергодар.
  • В результате подрыва на заминированном участке пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС, двое из них в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. ВСУ дистанционно заминировали дороги Энергодара, в результате чего пострадали четыре сотрудника ЗАЭС, два из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
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"Сегодня ночью ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществили дистанционное минирование автомобильных дорог в промышленной зоне и на въезде в Энергодар. В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС - представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха", - говорится в сообщении пресс-службы.
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметили на станции.
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