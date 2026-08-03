Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при подрыве на минах, установленных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ дистанционно заминировали дороги в промышленной зоне и на въезде в Энергодар.
- В результате подрыва на заминированном участке пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС, двое из них в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. ВСУ дистанционно заминировали дороги Энергодара, в результате чего пострадали четыре сотрудника ЗАЭС, два из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
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"Сегодня ночью ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществили дистанционное минирование автомобильных дорог в промышленной зоне и на въезде в Энергодар. В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС - представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха", - говорится в сообщении пресс-службы.
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметили на станции.