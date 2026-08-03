Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 175 военных, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия за сутки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 175 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Веролюбовка, Николайполье, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка ДНР, уточнили в ведомстве.
«
"За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18