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Атака на склад под Владимиром не затронет логистику, заявили в Wildberries - РИА Новости, 03.08.2026
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08:24 03.08.2026 (обновлено: 08:30 03.08.2026)
Атака на склад под Владимиром не затронет логистику, заявили в Wildberries

Wildberries перестроил цепочки поставок после атаки ВСУ на склад под Владимиром

© Фото : WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Wildberries
Склад Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries перестроил цепочки поставок товаров после атаки ВСУ на склад во Владимирской области.
  • Прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Wildberries перестроил цепочки поставок товаров после атаки ВСУ на склад во Владимирской области - прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила компания.
Ранее сегодня губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар.
«
"Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы… Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении Wildberries.
Там добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет.
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