Атака на склад под Владимиром не затронет логистику, заявили в Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Wildberries перестроил цепочки поставок товаров после атаки ВСУ на склад во Владимирской области.
- Прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Wildberries перестроил цепочки поставок товаров после атаки ВСУ на склад во Владимирской области - прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила компания.
Ранее сегодня губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар.
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"Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы… Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении Wildberries.
Там добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет.