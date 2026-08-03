Краткий пересказ от РИА ИИ Сербия будет поддерживать военный нейтралитет и братские отношения с Китаем, заявил Александр Вучич.

Сербия имеет братские отношения с КНР, которые помогают укреплять ее оборону, включая приобретение высокоточного оружия и установку китайских сверхзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29.

Президент Сербии заявил о рекордных отчислениях на оборону страны в размере 2,65% ВВП и планах удвоить обороноспособность армии за 1,5 года.

БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Сербия будет поддерживать военный нейтралитет и братские отношения с КНР, которые помогают укреплять оборону, заявил сербский президент Александр Вучич.

Глава сербского государства в конце июля на присяге выпускников Военной академии и Военно-медицинской академии в Белграде сказал, что Сербия продолжит поддерживать военный нейтралитет.

"Будем сохранять военный нейтралитет. Неужели вы думаете, что мы в военном смысле так же слабы, как были в 2000-х годах. У нас братские отношения с КНР и у нас сильная армия, серьезные орудия и оружие. Сербия сейчас несравнимо сильнее, чем когда-либо в своей истории", - заявил Вучич журналистам в понедельник в ходе поездки в Боснию и Герцеговину.

Вучич сообщил в ходе визита в КНР в мае о приобретении высокоточного оружия для армии Сербии, но не раскрыл, о каких именно системах идет речь. В середине марта он сообщил об успешной установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29 ВВС Сербии.

Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону страны в размере 2,65% ВВП (ВВП Сербии - около 100 миллиардов долларов в 2025 году, по оценке МВФ), более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Сербский лидер сообщил тогда, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.