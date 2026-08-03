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Сербия поддерживает нейтралитет и братские отношения с Китаем, заявил Вучич - РИА Новости, 03.08.2026
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21:42 03.08.2026
Сербия поддерживает нейтралитет и братские отношения с Китаем, заявил Вучич

Вучич: Сербия будет поддерживать военный нейтралитет и братские отношения с КНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербия будет поддерживать военный нейтралитет и братские отношения с Китаем, заявил Александр Вучич.
  • Сербия имеет братские отношения с КНР, которые помогают укреплять ее оборону, включая приобретение высокоточного оружия и установку китайских сверхзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29.
  • Президент Сербии заявил о рекордных отчислениях на оборону страны в размере 2,65% ВВП и планах удвоить обороноспособность армии за 1,5 года.
БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Сербия будет поддерживать военный нейтралитет и братские отношения с КНР, которые помогают укреплять оборону, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в конце июля на присяге выпускников Военной академии и Военно-медицинской академии в Белграде сказал, что Сербия продолжит поддерживать военный нейтралитет.
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"Будем сохранять военный нейтралитет. Неужели вы думаете, что мы в военном смысле так же слабы, как были в 2000-х годах. У нас братские отношения с КНР и у нас сильная армия, серьезные орудия и оружие. Сербия сейчас несравнимо сильнее, чем когда-либо в своей истории", - заявил Вучич журналистам в понедельник в ходе поездки в Боснию и Герцеговину.
Вучич сообщил в ходе визита в КНР в мае о приобретении высокоточного оружия для армии Сербии, но не раскрыл, о каких именно системах идет речь. В середине марта он сообщил об успешной установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29 ВВС Сербии.
Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону страны в размере 2,65% ВВП (ВВП Сербии - около 100 миллиардов долларов в 2025 году, по оценке МВФ), более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Сербский лидер сообщил тогда, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
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