Боевики ВСУ могут избежать отправки на передовую, попав в элитные войска

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие могут избежать отправки на передовую, попав в одно из "элитных" добровольческих формирований территориальных общин в Сумской области, где будут выполнять задачи в тылу, сообщили РИА Новости в силовых структурах.