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Боевики ВСУ могут избежать отправки на передовую, попав в элитные войска - РИА Новости, 03.08.2026
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20:00 03.08.2026
Боевики ВСУ могут избежать отправки на передовую, попав в элитные войска

Боевики ВСУ могут избежать отправки на передовую, попав в элитные подразделения

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие могут избежать отправки на передовую, попав в одно из добровольческих формирований территориальных общин в Сумской области.
  • Задачи подразделения — контроль воздушной обстановки и охрана складов в тыловых районах.
  • Численность подразделения достигает 1500 человек, а ежегодный размер финансирования составляет от 120 до 250 миллионов гривен.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие могут избежать отправки на передовую, попав в одно из "элитных" добровольческих формирований территориальных общин в Сумской области, где будут выполнять задачи в тылу, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Сумской области давно действует "элитное" подразделение территориальной обороны, позволяющее избежать мобилизации. Речь идет о так называемых добровольческих формированиях территориальных общин (ДФТГ). Основными задачами этого подразделения являются контроль воздушной обстановки и охрана складов в тыловых районах", - сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что его численность достигает 1500 человек, а ежегодный размер финансирования - от 120 до 250 миллионов гривен. График службы в этом подразделении выстроен "сутки-трое", из которых 72 часа освобожденные от мобилизации граждане Украины могут проводить дома.
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