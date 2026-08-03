Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 03.08.2026 (обновлено: 18:16 03.08.2026)
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ

В Белгородской области три человека пострадали при ударах дронов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области три человека ранены в результате ударов БПЛА ВСУ.
  • Также в результате атак повреждены автомобили и здания в нескольких населенных пунктах области.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Три человека ранены в Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области в результате ударов БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"В результате атак ВСУ пострадали три человека. В городе Шебекино дрон ударил по парковке. В Шебекинскую ЦРБ доставлена женщина с осколочным ранением ягодичной области. На месте атаки повреждены окна, фасад коммерческого объекта и два автомобиля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что в Шебекинском округе в селе Ржевка женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона на частный дом и была доставлена в Шебекинскую ЦРБ с касательным ранением головы. Кроме того, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский мужчина с термическими ожогами госпитализирован после взрыва беспилотника на балконе многоквартирного дома.
Также в результате атак БПЛА ВСУ повреждены автомобили и здания в нескольких населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Грайворонского округов, уточнили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныШебекино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала