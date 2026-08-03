В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области три человека ранены в результате ударов БПЛА ВСУ.
- Также в результате атак повреждены автомобили и здания в нескольких населенных пунктах области.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Три человека ранены в Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области в результате ударов БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
В оперштабе добавили, что в Шебекинском округе в селе Ржевка женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона на частный дом и была доставлена в Шебекинскую ЦРБ с касательным ранением головы. Кроме того, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский мужчина с термическими ожогами госпитализирован после взрыва беспилотника на балконе многоквартирного дома.
Также в результате атак БПЛА ВСУ повреждены автомобили и здания в нескольких населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Грайворонского округов, уточнили в оперштабе.
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