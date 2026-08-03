В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ

В оперштабе добавили, что в Шебекинском округе в селе Ржевка женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона на частный дом и была доставлена в Шебекинскую ЦРБ с касательным ранением головы. Кроме того, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский мужчина с термическими ожогами госпитализирован после взрыва беспилотника на балконе многоквартирного дома.