"Это нападение!" Сегодняшняя выходка Киева шокировала журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара украинского беспилотника по пляжу в Геленджике погибли семь человек, среди них трое детей, еще 40 человек пострадали.
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Киев за атаку, назвав ее преднамеренным нападением на мирных жителей.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X решительно раскритиковал Киев за атаку на Геленджик, при которой погибли шесть человек.
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"В результате удара украинского беспилотника по пляжу в российском Геленджике погибли трое детей, двое находятся в критическом состоянии. Это преднамеренное нападение на мирных жителей", — написал он.
Жертвами атаки дронов ВСУ стали семь человек, число пострадавших достигло 40 человек, 17 из них госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в понедельник заявил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб. Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.