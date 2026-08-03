Рейтинг@Mail.ru
"Это нападение!" Сегодняшняя выходка Киева шокировала журналиста - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 03.08.2026 (обновлено: 20:23 03.08.2026)
"Это нападение!" Сегодняшняя выходка Киева шокировала журналиста

Журналист Боуз осудил атаку дронов ВСУ на Геленджик

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара украинского беспилотника по пляжу в Геленджике погибли семь человек, среди них трое детей, еще 40 человек пострадали.
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Киев за атаку, назвав ее преднамеренным нападением на мирных жителей.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X решительно раскритиковал Киев за атаку на Геленджик, при которой погибли шесть человек.
«
"В результате удара украинского беспилотника по пляжу в российском Геленджике погибли трое детей, двое находятся в критическом состоянии. Это преднамеренное нападение на мирных жителей", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине
Вчера, 15:33
Жертвами атаки дронов ВСУ стали семь человек, число пострадавших достигло 40 человек, 17 из них госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в понедельник заявил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб. Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
"Устал слушать нытье Зеленского". Решение Трампа по Украине всполошило Сеть
Вчера, 18:41
 
Специальная военная операция на УкраинеГеленджикКиевКраснодарский крайЧей БоузВениамин КондратьевАлексей БогодистовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала