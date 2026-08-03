В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ударов дронов ВСУ в двух округах Белгородской области ранены четверо мирных жителей.
- В селе Бессоновка Белгородского округа женщина получила осколочное ранение руки при взрыве FPV-дрона, а в селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон ударил по автомобилю, в котором находились трое мужчин, получивших осколочные ранения.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое мужчин и женщина ранены в двух округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Очередные атаки со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. В Белгородском округе в селе Бессоновка вследствие взрыва FPV-дрона у женщины - осколочное ранение руки. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по автомобилю, вследствие чего трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в местной больнице.