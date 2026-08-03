В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали четыре человека

БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое мужчин и женщина ранены в двух округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении добавили, что в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по автомобилю, вследствие чего трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в местной больнице.