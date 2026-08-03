Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 03.08.2026
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три мужчины и женщина

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов дронов ВСУ в двух округах Белгородской области ранены четверо мирных жителей.
  • В селе Бессоновка Белгородского округа женщина получила осколочное ранение руки при взрыве FPV-дрона, а в селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон ударил по автомобилю, в котором находились трое мужчин, получивших осколочные ранения.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое мужчин и женщина ранены в двух округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Очередные атаки со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. В Белгородском округе в селе Бессоновка вследствие взрыва FPV-дрона у женщины - осколочное ранение руки. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по автомобилю, вследствие чего трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в местной больнице.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
При атаке ВСУ на Геленджик погибли шесть человек, включая троих детей
Вчера, 14:48
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала