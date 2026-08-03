Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в селе Водяное Запорожской области.
- Повреждены фасад здания и оконное остекление, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в селе Водяное Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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"В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа зафиксирована атака БПЛА противника по средней общеобразовательной школе. Повреждены фасад здания и оконное остекление", - сообщил он в канале на платформе "Макс".
В момент атаки ни в здании, ни поблизости людей не было, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.