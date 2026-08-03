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Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в Запорожской области - РИА Новости, 03.08.2026
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14:02 03.08.2026 (обновлено: 14:13 03.08.2026)
Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в Запорожской области

Балицкий: дрон ВСУ атаковал здание школы в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в селе Водяное Запорожской области.
  • Повреждены фасад здания и оконное остекление, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в селе Водяное Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа зафиксирована атака БПЛА противника по средней общеобразовательной школе. Повреждены фасад здания и оконное остекление", - сообщил он в канале на платформе "Макс".
В момент атаки ни в здании, ни поблизости людей не было, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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