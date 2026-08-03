Шуваев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Белгород

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали Белгород тремя беспилотниками в ночь на понедельник.
- Произошло возгорание на соцобъекте и двух складах, все очаги ликвидированы, погибших нет.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. ВСУ в ночь на понедельник атаковали беспилотниками Белгород, произошло возгорание на соцобъекте и двух складах, все очаги ликвидированы, погибших нет, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Сегодня ночью киевские террористы атаковали Белгород тремя беспилотниками. В результате загорелось здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения. Все экстренные службы отработали оперативно. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в результате атаки никто не погиб, данные о других последствиях уточняются.