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Шуваев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 03.08.2026
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10:04 03.08.2026
Шуваев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Белгород

Шуваев: ВСУ ночью атаковали Белгород тремя беспилотниками

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Корнев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали Белгород тремя беспилотниками в ночь на понедельник.
  • Произошло возгорание на соцобъекте и двух складах, все очаги ликвидированы, погибших нет.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. ВСУ в ночь на понедельник атаковали беспилотниками Белгород, произошло возгорание на соцобъекте и двух складах, все очаги ликвидированы, погибших нет, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Сегодня ночью киевские террористы атаковали Белгород тремя беспилотниками. В результате загорелось здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения. Все экстренные службы отработали оперативно. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в результате атаки никто не погиб, данные о других последствиях уточняются.
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