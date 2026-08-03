Шуваев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Белгород

БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. ВСУ в ночь на понедельник атаковали беспилотниками Белгород, произошло возгорание на соцобъекте и двух складах, все очаги ликвидированы, погибших нет, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.