ВСУ не маскируют робоплатформы из-за нехватки ресурсов, рассказал боец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за нехватки ресурсов боевики ВСУ иногда не укрывают свои роботизированные платформы маскировочными сетями.
- Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили пять НРТК с боеприпасами в Харьковской области.
- Уничтожение НРТК помогает нарушить логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, из-за чего падает боеспособность боевиков.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ из-за нехватки ресурсов иногда не укрывают свои роботизированные платформы маскировочными сетями, что делает их уязвимыми, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Грюм.
По его словам, наземные роботизированные платформы (НРТК) используются противником для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции, операторы дронов обнаруживают их при попытке пересечь открытые участки.
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"Из-за нехватки ресурсов боевики иногда не укрывают свои роботизированые платформы маскировочными сетями. В случае если везут боеприпасы, достаточно одного дрона с кумулятивным боеприпасом, чтобы и уничтожить боекомплект, и вывести робот из строя", - сказал командир.
Он также добавил, что военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили пять НРТК с боеприпасами в Харьковской области.
"Уничтожение НРТК помогает нарушить логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, из-за чего падает боеспособность боевиков", - подчеркнул командир взвода.