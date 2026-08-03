ВСУ не маскируют робоплатформы из-за нехватки ресурсов, рассказал боец

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"Из-за нехватки ресурсов боевики иногда не укрывают свои роботизированые платформы маскировочными сетями. В случае если везут боеприпасы, достаточно одного дрона с кумулятивным боеприпасом, чтобы и уничтожить боекомплект, и вывести робот из строя", - сказал командир.