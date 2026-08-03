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ВСУ не маскируют робоплатформы из-за нехватки ресурсов, рассказал боец - РИА Новости, 03.08.2026
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08:11 03.08.2026
ВСУ не маскируют робоплатформы из-за нехватки ресурсов, рассказал боец

ВСУ из-за нехватки ресурсов не укрывают роботизированные платформы

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за нехватки ресурсов боевики ВСУ иногда не укрывают свои роботизированные платформы маскировочными сетями.
  • Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили пять НРТК с боеприпасами в Харьковской области.
  • Уничтожение НРТК помогает нарушить логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, из-за чего падает боеспособность боевиков.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ из-за нехватки ресурсов иногда не укрывают свои роботизированные платформы маскировочными сетями, что делает их уязвимыми, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Грюм.
По его словам, наземные роботизированные платформы (НРТК) используются противником для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции, операторы дронов обнаруживают их при попытке пересечь открытые участки.
«
"Из-за нехватки ресурсов боевики иногда не укрывают свои роботизированые платформы маскировочными сетями. В случае если везут боеприпасы, достаточно одного дрона с кумулятивным боеприпасом, чтобы и уничтожить боекомплект, и вывести робот из строя", - сказал командир.
Он также добавил, что военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили пять НРТК с боеприпасами в Харьковской области.
"Уничтожение НРТК помогает нарушить логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, из-за чего падает боеспособность боевиков", - подчеркнул командир взвода.
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