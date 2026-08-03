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ВСУ не хватает перехватчиков для систем Patriot, заявил экс-главком НАТО - РИА Новости, 03.08.2026
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04:14 03.08.2026
ВСУ не хватает перехватчиков для систем Patriot, заявил экс-главком НАТО

Адмирал Ставридис: у ВСУ на 27 ракет приходится только один перехватчик

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что у ВСУ на 27 баллистических ракет приходится только один перехватчик для систем Patriot.
  • Издание Washington Post на прошлой неделе писало об острой нехватке у Украины перехватчиков для систем Patriot.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, подчеркнув необходимость осторожно подходить к поставкам такого оружия другим странам.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что у ВСУ на 27 баллистических ракет приводится только один перехватчик для систем Patriot.
Издание Washington Post на прошлой неделе писало об острой нехватке у Украины перехватчиков для систем Patriot. СМИ называло Patriot единственной надежной защитой Украины от баллистических ракет и отмечало, что, несмотря на рост производства перехватчиков, оно пока не может полностью удовлетворить потребности США, Украины и других союзников, а европейским партнерам Киева почти нечем поделиться.
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"Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные - такова цена дефицита ракет Patriot..." - написал Ставридис в соцсети Х, комментируя материал Washington Post.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. При этом в неудачах украинского ПВО Зеленский традиционно обвиняет именно нехватку ракет для комплексов Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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