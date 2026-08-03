Врачи и психологи ФМБА оказывают помощь пострадавшим в Геленджике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи и психологи ФМБА России оказывают помощь пострадавшим в результате атаки БПЛА в Геленджике.
- Медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь — 82 обратившимся.
- В городскую больницу Архипо-Осиповки направлены опытные врачи травматологи-ортопеды ФМБА России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Врачи и психологи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России работают с пострадавшими в результате атаки БПЛА в Геленджике, медицинская помощь оказана 49 пациентам, сообщается в канале агентства на платформе "Макс".
"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой врачи и психологи агентства оперативно подключились к оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате атаки БПЛА в Геленджике... Медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь – 82 обратившимся", - говорится в сообщении.
В ФМБА добавили, что для медицинского усиления в городскую больницу Архипо-Осиповки направлены опытные врачи травматологи-ортопеды ФМБА России.
В понедельник утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.