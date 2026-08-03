Врачи и психологи ФМБА оказывают помощь пострадавшим в Геленджике

В ФМБА добавили, что для медицинского усиления в городскую больницу Архипо-Осиповки направлены опытные врачи травматологи-ортопеды ФМБА России.

В понедельник утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.