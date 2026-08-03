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Врачи и психологи ФМБА оказывают помощь пострадавшим в Геленджике - РИА Новости, 03.08.2026
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Врачи и психологи ФМБА оказывают помощь пострадавшим в Геленджике

Врачи и психологи ФМБА работают с пострадавшими при атаке БПЛА в Геленджике

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи и психологи ФМБА России оказывают помощь пострадавшим в результате атаки БПЛА в Геленджике.
  • Медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь — 82 обратившимся.
  • В городскую больницу Архипо-Осиповки направлены опытные врачи травматологи-ортопеды ФМБА России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Врачи и психологи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России работают с пострадавшими в результате атаки БПЛА в Геленджике, медицинская помощь оказана 49 пациентам, сообщается в канале агентства на платформе "Макс".
"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой врачи и психологи агентства оперативно подключились к оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате атаки БПЛА в Геленджике... Медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь – 82 обратившимся", - говорится в сообщении.
В ФМБА добавили, что для медицинского усиления в городскую больницу Архипо-Осиповки направлены опытные врачи травматологи-ортопеды ФМБА России.
В понедельник утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
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