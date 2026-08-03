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В КБР врачи спасли попавшую в электромясорубку руку девочки - РИА Новости, 03.08.2026
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17:25 03.08.2026 (обновлено: 17:26 03.08.2026)
В КБР врачи спасли попавшую в электромясорубку руку девочки

В КБР хирурги спасли попавшую в электромясорубку руку трехлетней девочки

© РИА Новости / Таисия ЛисковецМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Медицинский сотрудник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабардино-Балкарии хирурги провели сложную операцию трехлетней девочке, которая получила травму руки, засунув ее в электрическую мясорубку.
  • Во время многоэтапного оперативного вмешательства врачам удалось сохранить кисть и функциональность пальцев девочки.
  • Состояние ребенка стабильное, продолжается наблюдение и планирование реабилитации.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Хирурги из Кабардино-Балкарии провели сложную операцию и спасли попавшую в электрическую мясорубку руку трехлетней девочки, сообщили в минздраве региона.
"В республиканском детском многопрофильном центре проведена экстренная и уникальная операция, позволившая сохранить кисть и двигательную функцию пальцев у трехлетней пациентки. Ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в электрическую мясорубку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время многоэтапного оперативного вмешательства хирурги-травматологи выполнили комплекс мероприятий по восстановлению поврежденных структур кисти.
"Несмотря на тяжесть травмы и выраженные повреждения пальцев, врачам удалось сохранить их анатомическую целостность и функциональность… В настоящее время состояние ребенка стабильное, продолжается этап послеоперационного наблюдения и планирования реабилитационных мероприятий", - добавили в министерстве.
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Хорошие новостиКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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