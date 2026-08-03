В КБР врачи спасли попавшую в электромясорубку руку девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кабардино-Балкарии хирурги провели сложную операцию трехлетней девочке, которая получила травму руки, засунув ее в электрическую мясорубку.

Во время многоэтапного оперативного вмешательства врачам удалось сохранить кисть и функциональность пальцев девочки.

Состояние ребенка стабильное, продолжается наблюдение и планирование реабилитации.

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Хирурги из Кабардино-Балкарии провели сложную операцию и спасли попавшую в электрическую мясорубку руку трехлетней девочки, сообщили в минздраве региона.

"В республиканском детском многопрофильном центре проведена экстренная и уникальная операция, позволившая сохранить кисть и двигательную функцию пальцев у трехлетней пациентки. Ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в электрическую мясорубку", - говорится в сообщении

Отмечается, что во время многоэтапного оперативного вмешательства хирурги-травматологи выполнили комплекс мероприятий по восстановлению поврежденных структур кисти.