В КБР врачи спасли попавшую в электромясорубку руку девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кабардино-Балкарии хирурги провели сложную операцию трехлетней девочке, которая получила травму руки, засунув ее в электрическую мясорубку.
- Во время многоэтапного оперативного вмешательства врачам удалось сохранить кисть и функциональность пальцев девочки.
- Состояние ребенка стабильное, продолжается наблюдение и планирование реабилитации.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Хирурги из Кабардино-Балкарии провели сложную операцию и спасли попавшую в электрическую мясорубку руку трехлетней девочки, сообщили в минздраве региона.
"В республиканском детском многопрофильном центре проведена экстренная и уникальная операция, позволившая сохранить кисть и двигательную функцию пальцев у трехлетней пациентки. Ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в электрическую мясорубку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время многоэтапного оперативного вмешательства хирурги-травматологи выполнили комплекс мероприятий по восстановлению поврежденных структур кисти.
"Несмотря на тяжесть травмы и выраженные повреждения пальцев, врачам удалось сохранить их анатомическую целостность и функциональность… В настоящее время состояние ребенка стабильное, продолжается этап послеоперационного наблюдения и планирования реабилитационных мероприятий", - добавили в министерстве.