Врачи в Приморье спасли девочку, выпавшую из окна третьего этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи в Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа.

Ребенка перевели в отделение травматологии после улучшения состояния, сейчас ее жизнь вне опасности.

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Врачи в Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа в Большом Камне, сообщает Врачи в Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа в Большом Камне, сообщает региональный Минздрав

"Девочка была экстренно доставлена бригадой скорой медицинской помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 после падения из окна третьего этажа. Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии. Обследование выявило сочетанную травму: перелом бедра, ушиб легких и развившуюся впоследствии посттравматическую пневмонию", - говорится в сообщении.

Медики боролись за жизнь девочки несколько дней. После того, как ее состояние улучшилось, ребенка перевели в отделение травматологии. Сейчас врачи продолжают лечение ее перелома - применяется метод скелетного вытяжения.