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Врачи в Приморье спасли девочку, выпавшую из окна третьего этажа - РИА Новости, 03.08.2026
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03:49 03.08.2026 (обновлено: 09:45 03.08.2026)
Врачи в Приморье спасли девочку, выпавшую из окна третьего этажа

Врачи в Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на дороге
Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи в Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа.
  • Ребенка перевели в отделение травматологии после улучшения состояния, сейчас ее жизнь вне опасности.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Врачи в Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа в Большом Камне, сообщает региональный Минздрав.
"Девочка была экстренно доставлена бригадой скорой медицинской помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 после падения из окна третьего этажа. Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии. Обследование выявило сочетанную травму: перелом бедра, ушиб легких и развившуюся впоследствии посттравматическую пневмонию", - говорится в сообщении.
© Минздрав Приморья/MAXРентген-снимок
Рентген-снимок - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Минздрав Приморья/MAX
Рентген-снимок
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Медики боролись за жизнь девочки несколько дней. После того, как ее состояние улучшилось, ребенка перевели в отделение травматологии. Сейчас врачи продолжают лечение ее перелома - применяется метод скелетного вытяжения.
Сейчас жизнь ребенка вне опасности, воспалительный процесс в легких купирован. Впереди ждет длительная реабилитация.
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