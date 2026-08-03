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ВОЗ рассказала, опасны ли укусы комаров - РИА Новости, 03.08.2026
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06:37 03.08.2026
ВОЗ рассказала, опасны ли укусы комаров

В ВОЗ заявили, что большинство комариных укусов не опасны для здоровья

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство комариных укусов доставляют неудобства, но не представляют опасности для здоровья человека.
  • Определенные виды комаров могут быть переносчиками вирусных и паразитарных инфекций.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство комариных укусов могут доставлять неудобства, но не опасны для здоровья человека, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"Большинство комариных укусов доставляют неудобства, но не представляют опасности для здоровья. Зуд и припухлость возникают из-за реакции на слюну комара и у большинства людей проходят в течение нескольких дней", - сказали агентству в офисе организации.
В ВОЗ уточнили при этом, что определенные виды комаров могут быть переносчиками некоторых вирусных и паразитарных инфекций.
Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил РИА Новости о резком росте численности комаров в начале августа. По словам эксперта, именно в этот период комары наиболее агрессивны.
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