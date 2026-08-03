ВОЗ рассказала, опасны ли укусы комаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство комариных укусов доставляют неудобства, но не представляют опасности для здоровья человека.
- Определенные виды комаров могут быть переносчиками вирусных и паразитарных инфекций.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство комариных укусов могут доставлять неудобства, но не опасны для здоровья человека, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"Большинство комариных укусов доставляют неудобства, но не представляют опасности для здоровья. Зуд и припухлость возникают из-за реакции на слюну комара и у большинства людей проходят в течение нескольких дней", - сказали агентству в офисе организации.
В ВОЗ уточнили при этом, что определенные виды комаров могут быть переносчиками некоторых вирусных и паразитарных инфекций.
Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил РИА Новости о резком росте численности комаров в начале августа. По словам эксперта, именно в этот период комары наиболее агрессивны.