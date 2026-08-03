ВОЗ рассказала, опасны ли укусы комаров

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство комариных укусов могут доставлять неудобства, но не опасны для здоровья человека, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

"Большинство комариных укусов доставляют неудобства, но не представляют опасности для здоровья. Зуд и припухлость возникают из-за реакции на слюну комара и у большинства людей проходят в течение нескольких дней", - сказали агентству в офисе организации.