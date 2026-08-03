ВСУ за сутки потеряли более 370 военных в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 370 военных, сообщило Минобороны РФ.