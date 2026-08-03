ВСУ за сутки потеряли более 370 военных в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области.
- Украинские войска за сутки потеряли свыше 370 военных и военную технику.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 370 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Зеленое, Новое Поле, Неженка, Широкое, Тимошевка, Егоровка, Зарница и Никольское Запорожской области.
"Противник потерял более 370-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
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