В Запорожской области боец "Востока" защитился дверью от дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Командир боевой машины группировки войск «Восток» с позывным Юрист избежал ранения при атаке украинского FPV-дрона во время освобождения населенного пункта Любицкое.

Во время продвижения по населенному пункту командир на короткое время потерял бдительность, обнаружил дрон и успел укрыться за дверью заброшенного здания.

FPV-дрон взорвался в нескольких сантиметрах за дверью, которая приняла на себя основной удар и осколки, но командир остался невредим.

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Командир боевой машины российской группировки войск "Восток" с позывным Юрист рассказал РИА Новости, что во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области сумел избежать ранения при атаке украинского FPV-дрона, укрывшись за дверью заброшенного здания.

По словам военнослужащего, во время продвижения в населенном пункте он на короткое время потерял бдительность и обнаружил украинский дрон. Он отметил, что забежал в здание и успел закрыть за собой дверь.

"Спиной залетел в помещение и левой рукой дернул дверь на себя. FPV-дрон взорвался буквально в нескольких сантиметрах за ней. Основной удар и осколки приняла на себя дверь, а взрывной волной меня отбросило примерно на полтора метра внутрь здания", - рассказал военнослужащий.

По словам собеседника агентства, после взрыва он сразу убедился, что не получил ранений.