В Запорожской области боец "Востока" защитился дверью от дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир боевой машины группировки войск «Восток» с позывным Юрист избежал ранения при атаке украинского FPV-дрона во время освобождения населенного пункта Любицкое.
- Во время продвижения по населенному пункту командир на короткое время потерял бдительность, обнаружил дрон и успел укрыться за дверью заброшенного здания.
- FPV-дрон взорвался в нескольких сантиметрах за дверью, которая приняла на себя основной удар и осколки, но командир остался невредим.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Командир боевой машины российской группировки войск "Восток" с позывным Юрист рассказал РИА Новости, что во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области сумел избежать ранения при атаке украинского FPV-дрона, укрывшись за дверью заброшенного здания.
По словам военнослужащего, во время продвижения в населенном пункте он на короткое время потерял бдительность и обнаружил украинский дрон. Он отметил, что забежал в здание и успел закрыть за собой дверь.
"Спиной залетел в помещение и левой рукой дернул дверь на себя. FPV-дрон взорвался буквально в нескольких сантиметрах за ней. Основной удар и осколки приняла на себя дверь, а взрывной волной меня отбросило примерно на полтора метра внутрь здания", - рассказал военнослужащий.
По словам собеседника агентства, после взрыва он сразу убедился, что не получил ранений.
"Дверь была полностью разрушена, но ни один осколок меня не задел. Сразу проверил, нет ли ранений в наиболее уязвимых местах, и понял, что остался невредим", - добавил Юрист.
Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18