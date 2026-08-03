Воробьев проверил ход строительства ВОКа в Котельниках

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с депутатом Государственной думы Романом Терюшковым проверил, как идет подготовка воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках к началу учебного года, а также встретился с учителями и родителями, сообщает пресс-служба регионального губернатора и правительства.

"Больше двух тысяч ребят будут учиться в новом воспитательно-образовательном комплексе в Котельниках. К 1 сентября в Подмосковье мы открываем 14 школ (всего в этом году 16 – прим.), еще 48 – капитально ремонтируем. Все это очень ответственная работа, к началу учебного года они должны быть готовы. Поэтому мы инспектируем, разговариваем с нашими замечательными преподавателями, директорами, родителями. Спрашиваем о пожеланиях, что необходимо сделать", – цитирует Воробьева пресс-служба.

Глава региона отметил, что востребована школа полного дня, когда дети в одном месте могут заниматься спортом, творчеством.

"Важно не только построить замечательный новый комплекс, но и, конечно, сделать все, чтобы дети смогли получить здесь качественное образование. Спасибо педагогам, спасибо всем, кто к нам приезжает. Мы, со своей стороны также оказываем поддержку – у нас действуют разные социальные программы для учителей", – сказал Воробьев.

В состав воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле войдут школа на 2,1 тысячи учеников и дошкольное отделение на 350 детей. Отмечается, что ближайшая СОШ №3 перегружена, во вторую смену там учатся порядка 200 младшеклассников. Открытие ВОКа позволит не только снизить на нее нагрузку, но и создать запас мест с учетом дальнейшего роста города.

Комплекс возводят по региональной программе, на сегодняшний день его готовность – более 95%. Идут завершающие отделочные работы, установка и наладка оборудования, благоустройство территории.

На площади более 33 тысяч квадратных метров разместят 84 учебных кабинета, четыре спортивных зала, актовый зал на 800 мест, столовую, две библиотеки, а также лаборатории и кабинеты для проектной и технологической работы. Уже сформировано 60 классов (более 1,6 тысячи учеников). В партнерстве с Тимирязевской академией, МГТУ "СТАНКИН" и МИРЭА предусмотрены специализированные программы, лабораторные занятия и встречи с преподавателями вузов.

Дошкольное отделение комплекса рассчитано на 14 групп. В сентябре откроются первые пять (на 130 детей), в том числе двухъясельные группы и группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас зачисления в детский сад ожидают 76 малышей в возрасте от 3 до 7 лет.