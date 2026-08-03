Леонида Волкова* переобъявили в розыск

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Беглый иноагент и экс-руководитель "Штабов Навального"**, а также сотрудник "ФБК"*** Леонид Волков*, признанный в РФ иноагентом и внесенный в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, переобъявлен в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.