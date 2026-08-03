Леонида Волкова* переобъявили в розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беглый иноагент Леонид Волков переобъявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.
- Ранее в 2026 году в карточке указывалось, что Волков* "объявлен в розыск", когда именно его переобъявили, не уточняется.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Беглый иноагент и экс-руководитель "Штабов Навального"**, а также сотрудник "ФБК"*** Леонид Волков*, признанный в РФ иноагентом и внесенный в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, переобъявлен в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен", - говорится в базе.
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Ранее в 2026 году в карточке указывалось, что Волков* "объявлен в розыск", когда именно его переобъявили, не уточняется.
Басманный суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Волкова*, он объявлен в международный розыск и включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
В июне 2025 года Волков* заочно получил 18 лет за экстремизм, фейки об армии России, реабилитацию нацизма, публичное оправдание терроризма и другие преступления.
* Признан в России иноагентом.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
*** Движение признано в России экстремистским и ликвидировано.
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