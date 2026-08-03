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Леонида Волкова* переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.08.2026
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06:25 03.08.2026 (обновлено: 06:34 03.08.2026)
Леонида Волкова* переобъявили в розыск

Получившего заочно 18 лет беглого иноагента Волкова переобъявили в розыск

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлава штаба Навального Леонид Волков
Глава штаба Навального Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беглый иноагент Леонид Волков переобъявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.
  • Ранее в 2026 году в карточке указывалось, что Волков* "объявлен в розыск", когда именно его переобъявили, не уточняется.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Беглый иноагент и экс-руководитель "Штабов Навального"**, а также сотрудник "ФБК"*** Леонид Волков*, признанный в РФ иноагентом и внесенный в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, переобъявлен в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен", - говорится в базе.
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Ранее в 2026 году в карточке указывалось, что Волков* "объявлен в розыск", когда именно его переобъявили, не уточняется.
Басманный суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Волкова*, он объявлен в международный розыск и включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
В июне 2025 года Волков* заочно получил 18 лет за экстремизм, фейки об армии России, реабилитацию нацизма, публичное оправдание терроризма и другие преступления.
* Признан в России иноагентом.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
*** Движение признано в России экстремистским и ликвидировано.
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