Девочка, попавшая под катер на Волге, остается в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Шестилетняя девочка, на которую наехал пьяный водитель катера у городского пляжа в Марксе Саратовской области, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.