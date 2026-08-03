Рейтинг@Mail.ru
Девочка, попавшая под катер на Волге, остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 03.08.2026
Девочка, попавшая под катер на Волге, остается в тяжелом состоянии

Девочка, попавшая под катер в Саратовской области, остается в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестилетняя девочка, на которую наехал пьяный водитель катера у городского пляжа в Марксе Саратовской области, остается в тяжелом состоянии.
  • Водитель катера признал вину и раскаялся, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Шестилетняя девочка, на которую наехал пьяный водитель катера у городского пляжа в Марксе Саратовской области, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"Находится в тяжелом состоянии в одном из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали агентству в пресс-службе областного минздрава.
Ранее следователи информировали, что в субботу катер наехал на маленькую девочку на Волге. ЧП с 6-летним ребенком случилось рядом с городским пляжем в Марксе. Возбуждено уголовное дело, водитель был пьян. При допросе он признал вину и раскаялся в произошедшем. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На месте происшествия, где водитель катера переехал девочку на Волге, в городе Маркс Саратовской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В СК рассказали о водителе катера, переехавшего девочку на Волге
2 августа, 19:11
 
ПроисшествияСаратовская областьМарксСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала