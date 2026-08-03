Девочка, попавшая под катер на Волге, остается в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестилетняя девочка, на которую наехал пьяный водитель катера у городского пляжа в Марксе Саратовской области, остается в тяжелом состоянии.
- Водитель катера признал вину и раскаялся, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Шестилетняя девочка, на которую наехал пьяный водитель катера у городского пляжа в Марксе Саратовской области, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"Находится в тяжелом состоянии в одном из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали агентству в пресс-службе областного минздрава.
Ранее следователи информировали, что в субботу катер наехал на маленькую девочку на Волге. ЧП с 6-летним ребенком случилось рядом с городским пляжем в Марксе. Возбуждено уголовное дело, водитель был пьян. При допросе он признал вину и раскаялся в произошедшем. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В СК рассказали о водителе катера, переехавшего девочку на Волге
2 августа, 19:11