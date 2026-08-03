Число пострадавших при ударе по складу под Владимиром выросло до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех.
- Четвертый пострадавший отказался от госпитализации после поступления в БСМП с повреждением в области головы.
ТУЛА, 3 авг – РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее понедельник глава региона сообщил, что ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. На тот момент было известно о трех пострадавших. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
"Четвертый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался", - написал Авдеев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что состояние четвертого пострадавшего опасений не вызывает.
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