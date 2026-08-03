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Аналитики назвали выгодные альтернативы вкладам - РИА Новости, 03.08.2026
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06:06 03.08.2026
Аналитики назвали выгодные альтернативы вкладам

Финансист Вартанов: длинные ОФЗ могут стать выгодной альтернативой вкладам

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Облигации и фонды денежного рынка могут стать выгодной альтернативой вкладам на фоне снижения ключевой ставки и падения доходности депозитов.
  • Среди альтернатив выделяются длинные и среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном, которые позволяют зафиксировать текущую высокую доходность.
  • Эксперты считают оптимальной стратегией на год сочетание коротких ОФЗ и денежного фонда.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Облигации и фонды денежного рынка могут стать выгодной альтернативой вкладам на фоне снижения ключевой ставки и падения доходности депозитов, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.
"В умах и сердцах людей до сих пор есть флешбеки о ставках 20-22%, а может, и того выше. Такие цифры действительно были, но остались в истории 1,5-2-летней давности. Сегодня средняя ставка по вкладу составляет 11,5-12,5% годовых", - делится директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Аветис Вартанов.
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Длинные ОФЗ Вартанов считает фаворитом среди альтернатив. "Высокая ликвидность, две составляющих инвестиционного прироста стоимости (купоны + изменение по телу) и текущие уровни доходности (~16%) – делают этот инструмент фаворитом. Безусловно, при выборе в пользу ОФЗ мы приобретаем и риск проседания цены по телу бумаги, но в совокупности с текущими ставками и курсом ЦБ на смягчение ДКП игнорировать этот инструмент не стоит", - отметил он.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов назвал наиболее разумной альтернативой короткие ОФЗ с фиксированным купоном.
"Ключевая ставка Банка России уже снижена до 14%, а средние максимальные ставки крупнейших банков по вкладам сроком от шести месяцев до года составляют около 12,4%. При дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Банка России доходность новых депозитов будет постепенно уменьшаться, тогда как купленная сейчас облигация позволяет зафиксировать более высокую ставку и дополнительно заработать на росте ее цены", - пояснил он.
"На горизонте года наиболее привлекательной консервативной альтернативой банковским вкладам являются среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД). Они позволяют зафиксировать текущую высокую доходность. Совокупная доходность таких бумаг в базовом сценарии может составить 20–25% годовых, что существенно выше прогнозируемой доходности депозитов (13–15% к середине 2026 года)", - отметил Аналитик "Цифра брокер" Егор Зиновьев.
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Флоатеры подходят более осторожному инвестору, который опасается, что ставки останутся высокими дольше ожидаемого, считает Чернов. "Их купоны привязаны к RUONIA и будут следовать за денежным рынком, поэтому риск сильного снижения рыночной цены у таких бумаг невелик", - пояснил он.
Однако при снижении ключевой ставки начнет уменьшаться и купонный доход, поэтому на годовом горизонте короткие ОФЗ с постоянным купоном сейчас выглядят интереснее, добавил эксперт.
Фонды денежного рынка эксперты также назвали удобной альтернативой вкладу. "Они дают доходность около текущих краткосрочных ставок, позволяют вывести деньги без потери уже накопленного дохода и удобнее вклада с жестким сроком", - отметил Чернов. По его словам, заметно превзойти депозит они смогут лишь при сохранении жесткой политики ЦБ.
Золото в качестве прямой замены вкладу эксперты не советуют. "Оно не приносит купонного дохода, его рублевая цена зависит одновременно от мировых котировок и курса рубля, поэтому за один год результат может оказаться как существенно выше доходности банковского депозита, так и отрицательным", - предупредил Чернов. Зиновьев добавил, что драгметалл уступает ОФЗ по соотношению надежности и потенциала роста.
Оптимальной стратегией на год Чернов назвал сочетание коротких ОФЗ и денежного фонда. "Например, 60–70% можно разместить в ОФЗ с погашением примерно через год, а остальное оставить в денежном фонде для ликвидности", - резюмировал он, напомнив, что доход по ОФЗ фиксируется только при удержании до погашения.
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