Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови. Архивное фото

Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови

Краткий пересказ от РИА ИИ Вирус Бурбон опасен отсутствием вакцины и сложностями в диагностике, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Симптомы вируса Бурбон похожи на проявления других клещевых инфекций, из-за чего врачи могут не сразу распознать болезнь.

После возможного контакта с клещом необходимо незамедлительно обратиться к врачу для правильной и своевременной диагностики.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вирус Бурбон опасен не только отсутствием вакцины, но и сложностями в диагностике, так как его симптомы похожи на проявления других клещевых инфекций, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Симптомы Бурбона очень похожи на проявления других клещевых инфекций - той же болезни Лайма, эрлихиоза, вируса Хартленд. Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нем мало знают. А специальных коммерческих тестов для рутинной практики пока нет", - объяснил Умнов в комментарии газете "Лента.ру"

Умнов настоятельно рекомендовал после возможного контакта с клещом незамедлительно обратиться к врачу. По его словам, это повысит шансы на правильную и своевременную диагностику. При этом он также предупредил, что в больнице пациентам могут назначить неверный курс лечения, если спутают симптомы с другой болезнью.

"Эксперты опасаются, что реальное число заражений выше - часть случаев просто не выявляют", - заключил Умнов.

Ранее телеканал Fox News сообщал о заражении вирусом Бурбон в Нью-Йорке , от которого нет вакцины. Он называется по округу Бурбон в штате Канзас , где его впервые обнаружили в 2014 году. С тех пор им заболели шесть человек, как минимум два из которых скончались. Болезнь передается укусом собачьего клеща. При этом, как отмечал телеканал, врачи допускают, что иные случаи заражения не были выявлены.

Симптомы вируса включают температуру, утомляемость, раздражение на коже, головную боль, тошноту и ломоту в теле. Врачам трудно выявить его из-за отсутствия специальных анализов, подчеркивал телеканал.