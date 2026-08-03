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Зеленский назначением Умерова пытается уменьшить риски от "пленок Миндича" - РИА Новости, 03.08.2026
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19:53 03.08.2026
Зеленский назначением Умерова пытается уменьшить риски от "пленок Миндича"

Зеленский новым назначением Умерова пытается уменьшить риски от "пленок Миндича"

© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова главой службы внешней разведки.
  • Основная цель Умерова на новом посту — минимизация рисков обнародования полного досье «пленок Миндича».
  • У Рустема Умерова есть три гражданства: США, Украины и Турции, а его дети проживают в США.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается минимизировать риски обнародования полных материалов по "пленкам Миндича" и поэтому назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова главой службы внешней разведки, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки.
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"По имеющейся у нас информации, основная цель Умерова на новом посту - минимизация рисков обнародования полного досье пленок Миндича. Украинские СМИ сообщали о том, что Зеленский перед назначением нового главы СВР Украины советовался с Ермаком, который принял это решение, так как Умеров лично заинтересован в урегулировании скандала с пленками Миндича", - рассказали силовики.
Собеседник отметил, что у самого Умерова есть три гражданства: США, Украины и Турции, а его дети проживают в США, куда изначально Зеленский должен был назначить Умерова послом, но не получил согласование от Вашингтона.
"По некоторым данным, Рустем Умеров имеет три паспорта (Украины, США и Турции). Дети нового главного украинского разведчика проживают в США, куда изначально глава киевского режима планировал назначить его послом. Однако в Вашингтоне не согласовали данную кандидатуру из-за слишком близких связей Умерова с Турцией, а также его преступной деятельности", - уточнили силовики.
Как отмечают силовики, супруга экс-министра обороны Лейла Умерова в 2022 году получила 1,7 миллиона гривен (37,7 тысячи долларов) дохода от американской компании Astem Ventures Inc., управляемой родным братом своего супруга. А также Умерова владеет крупной недвижимостью в Майями.
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
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В миреУкраинаСШАТурцияРустем УмеровВладимир ЗеленскийТимур Миндич
 
 
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