Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова главой службы внешней разведки.

Основная цель Умерова на новом посту — минимизация рисков обнародования полного досье «пленок Миндича».

У Рустема Умерова есть три гражданства: США, Украины и Турции, а его дети проживают в США.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается минимизировать риски обнародования полных материалов по "пленкам Миндича" и поэтому назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова главой службы внешней разведки, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Ранее Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки.

"По имеющейся у нас информации, основная цель Умерова на новом посту - минимизация рисков обнародования полного досье пленок Миндича. Украинские СМИ сообщали о том, что Зеленский перед назначением нового главы СВР Украины советовался с Ермаком, который принял это решение, так как Умеров лично заинтересован в урегулировании скандала с пленками Миндича", - рассказали силовики.

Собеседник отметил, что у самого Умерова есть три гражданства: США, Украины и Турции, а его дети проживают в США, куда изначально Зеленский должен был назначить Умерова послом, но не получил согласование от Вашингтона.

"По некоторым данным, Рустем Умеров имеет три паспорта (Украины, США и Турции). Дети нового главного украинского разведчика проживают в США, куда изначально глава киевского режима планировал назначить его послом. Однако в Вашингтоне не согласовали данную кандидатуру из-за слишком близких связей Умерова с Турцией, а также его преступной деятельности", - уточнили силовики.

Как отмечают силовики, супруга экс-министра обороны Лейла Умерова в 2022 году получила 1,7 миллиона гривен (37,7 тысячи долларов) дохода от американской компании Astem Ventures Inc., управляемой родным братом своего супруга. А также Умерова владеет крупной недвижимостью в Майями.