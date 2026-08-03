Умеров станет новым главой Службы внешней разведки Украины

Умеров с 2023 года был министром обороны, а в июле 2025-го стал секретарем СНБО. Теперь эту должность займет бывший глава МВД Игорь Клименко.

В последние недели Зеленский провел масштабные перестановки в правительстве, армии и силовых структурах. Так, ушла в отставку премьер-министр Юлия Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, в том числе министр обороны Михаил Федоров. На этом фоне по всей Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.