Умеров станет новым главой Службы внешней разведки Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подтвердил назначение Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки Украины.
- Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Cекретарь Cовета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки, заявил Владимир Зеленский.
"Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", — приводит его слова телеканал ТСН.
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Умеров с 2023 года был министром обороны, а в июле 2025-го стал секретарем СНБО. Теперь эту должность займет бывший глава МВД Игорь Клименко.
В последние недели Зеленский провел масштабные перестановки в правительстве, армии и силовых структурах. Так, ушла в отставку премьер-министр Юлия Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, в том числе министр обороны Михаил Федоров. На этом фоне по всей Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Несколько дней спустя Зеленский снял с должности и Сырского, назначив вместо него Михаила Драпатого. Нового главы Минобороны пока нет, исполнять его обязанности Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмаре.