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Администрация Байдена отказала Украине в лицензии на производство Patriot - РИА Новости, 03.08.2026
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23:21 03.08.2026
Администрация Байдена отказала Украине в лицензии на производство Patriot

СМИ: администрация Байдена отказала Киеву в лицензии на Patriot

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина просила лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot у администрации Джо Байдена, но получила отказ без объяснений.
  • Украинская сторона обращалась с предложением о лицензии к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.
  • Президент США Дональд Трамп не стал брать на себя обязательства предоставить Киеву ракеты Patriot.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина просила лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot еще у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, но Киеву тогда отказали без объяснения причин, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с обсуждениями.
"Мы пытались (получить лицензию - ред.) и предлагали различные варианты, но нам просто сказали "нет" без каких-либо объяснений", - цитирует издание слова чиновника.
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По словам собеседника издания, если бы предыдущая администрация США в то время одобрила предложение, то Украина якобы уже могла бы производить перехватчики. Как отмечается, с этим предложением украинская сторона обращалась к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.
Издание также пишет со ссылкой на украинских чиновников, что нынешний президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу Владимира Зеленского о ракетах Patriot не стал брать на себя обязательства предоставить их Киеву.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. При этом в неудачах украинского ПВО Зеленский традиционно обвиняет именно нехватку ракет для комплексов Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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