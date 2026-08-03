Администрация Байдена отказала Украине в лицензии на производство Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина просила лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot у администрации Джо Байдена, но получила отказ без объяснений.

Украинская сторона обращалась с предложением о лицензии к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.

Президент США Дональд Трамп не стал брать на себя обязательства предоставить Киеву ракеты Patriot.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина просила лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot еще у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, но Киеву тогда отказали без объяснения причин, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с обсуждениями.

"Мы пытались (получить лицензию - ред.) и предлагали различные варианты, но нам просто сказали "нет" без каких-либо объяснений", - цитирует издание слова чиновника.

По словам собеседника издания, если бы предыдущая администрация США в то время одобрила предложение, то Украина якобы уже могла бы производить перехватчики. Как отмечается, с этим предложением украинская сторона обращалась к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.

Издание также пишет со ссылкой на украинских чиновников, что нынешний президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу Владимира Зеленского о ракетах Patriot не стал брать на себя обязательства предоставить их Киеву.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. При этом в неудачах украинского ПВО Зеленский традиционно обвиняет именно нехватку ракет для комплексов Patriot.